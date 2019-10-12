В стиле casual: Ирина Шейк прогулялась с 2-летней дочерью по Нью-Йорку

В шоу-бизнесе до сих пор обсуждают разрыв голливудского актера Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк. Причину своего расставания знаменитости до сих пор не озвучили. По информации многочисленных таблоидов, актер и модель разошлись из-за романа звезды картины «Области тьмы» с американской певицей Леди Гагой. Вместе с ней Купер работал над фильмом «Звезда родилась».

После расставания Ирине Шейк и Брэдли Куперу удалось сохранить хорошие отношения ради дочери Леи, которой сейчас чуть больше двух лет. Накануне папарацци заметили модель на улицах Нью-Йорка вместе с девочкой. Видимо, она решила отложить все дела и посвятить весь день единственной наследнице.

Для прогулки экс-возлюбленная Брэдли Купера выбрала повседневный, но при этом стильный образ. На улицах мегаполиса она появилась в свитере Oversize со спущенным плечом оттенка «кофе с молоком», джинсах и модных коричневых сапогах с широким голенищем.

Девочка в тот момент находилась в коляске. Звездная мама утеплила ее не только черной курткой, ни и милым пледом. Напомним, недавно, пока Ирина Шейк была занята работой, дочь на некоторое время забрал Брэдли Купер. Их прогулку папарацци тоже удалось запечатлеть.