Папина дочка: папарацци заметили Купера с 2-летней Леей в Нью-Йорке

Голливудский актер повел девочку на прогулку, пока Ирина Шейк была занята работой.

Мир шоу-бизнеса до сих пор не может оправиться после новости о расставании модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера. Причину разрыва уже бывшие влюбленные так и не озвучили. Таблоиды, тем временем, продолжают утверждать, что в момент работы над картиной «Звезда родилась» у Купера возникли чувства к исполнительнице Леди Гаге.

У Брэдли и Ирины есть дочь Лея, которой чуть больше двух лет. Свои родительские обязанности они разделили. Недавно Купера заметили вместе с дочкой в Нью-Йорке. Видимо, актер повел наследницу на прогулку, пока Ирина Шейк была занята работой. Несколько кадров удалось сделать папарацци, которые следовали за актером буквально по пятам. На фото видно, что звезда картины «Области тьмы» нежно прижимает наследницу к себе.

Поклонников Купера, правда, немного удивил внешний вид его дочери. Девочка находилась на улице в коротком платье, при этом сам актер был одет в джинсы и шерстяной пиджак.

Напомним, недавно в прокате стартовал фильм «Джокер», продюсером которого выступил Брэдли Купер.