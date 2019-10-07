Дерзко: Шейк подчеркнул точеную фигуру черным комбинезоном на молнии

Модель призналась, что у нее был тяжелый рабочий день. Однако поклонники отметили, что даже при этом нюансе девушка выглядела безупречно.

Ирина Шейк в последнее время работает еще с большим усердием. Поклонники подозревают, что так модель пытается абстрагироваться от расставания с Брэдли Купером. По слухам, они перестали быть парой еще в начале лета. Тогда девушка переехала жить в Нью-Йорк вместе с дочкой Леей. Теперь папарацци буквально поджидают звезду подиумов на каждом углу, пытаясь узнать, есть ли у нее новый возлюбленный.

На днях Шейк сама дала повод думать, что у нее роман с 45-летним итальянским модельером Риккардо Тиши. Она нежно обняла его на снимке и ранее не раз признавалась мужчине в любви. Однако фанаты сомневаются, что их связывает нечто большее, чем дружба. Словно подтверждая это Ирина на следующий день предстала на снимке уже со стилистом Джорджем Кортиной. Его считают одним из самых привлекательных мужчин из мира моды.

В кадре модель позирует в черном комбинезоне на молнии. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Ее волосы были собраны, а коже придали золотистый оттенок с помощью декоративной косметики. Она взяла под руку Джорджа, который буквально взял в руку свою мужеское достоинство.

«Тяжелый рабочий день», — написала русская красавица.

Неоднозначный снимок поразил поклонников Шейк. Они стали гадать, что означал жест стилиста. Другие оценили дерзкий образ девушки. «Сложно устоять, когда такая рядом девушка», «С трудом держит себя в руках», «Бесконечные красивые ножки», «Королева», «Какая красивая», «Какой стиль», — прокомментировали подписчики атмосферный кадр.

А вам понравился образ Ирины?