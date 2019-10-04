Звездный стиль

Шейк подчеркнула длину ног элегантным платьем с запахом

Модель снялась в рекламной кампании парфюма известного модельера Жан-Поля Готье.

Шейк подчеркнула длину ног элегантным платьем с запахом
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк в конце сентября вернулась домой в Нью-Йорк. Ей пришлось несколько недель провести вдалеке от дочери Леи, чтобы поучаствовать в модных показах в Милане и Лондоне. Несколько раз папарацци видели девушку, когда она гуляла с наследницей. А потом настала очередь Брэдли Купера, с которым модель, по слухам, рассталась, нянчиться с девочкой. В это время звезда подиумов повеселилась сначала с русской подругой, а потом с фотографом из Англии.

Ирина умеет выбирать стильные образы, даже когда просто отправляется по магазинам. Каждый раз девушка выглядит так, будто в любую секунду готова приступить к работе. Накануне она поделилась снимком, сделанным для рекламной кампании парфюма Scandal Жан-Поля Готье. В кадре модель предстала сидя на белом троне. Она была облачена в элегантное черное платье с запахом. Наряд позволил девушке продемонстрировать ее декольте и роскошные длинные ноги.

Образ завершили лаковые туфли-лодочки на шпильке. Макияж Шейк был сделан с акцентом на глаза, а ее волосы остались распущенными. К слову, ноги модели буквально повторили силуэт крышки от парфюмерной воды, которая как раз представляет две женские ножки.

Поклонники пришли в восторг образа Ирины. Они одарили ее комплиментами. «Наша красавица», «Королева», «Нет никого прекрасней Ирины», «Женщина огонь», «О боже, какая шикарная», «Настоящая супермодель», «Показала главное женское оружие — ножки», — прокомментировали фото пользователи Сети.

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Шейк подчеркнула длину ног элегантным платьем с запахом
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