Звездный стиль

Стальной пресс: Шейк в джинсах и кроп-топе отправилась на шопинг

Модель показала, что готова позировать даже в свободное от работы время.

Стальной пресс: Шейк в джинсах и кроп-топе отправилась на шопинг
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк несколько недель провела вдали от дома. Она стала звездой на показе Burberry в Лондоне, а потом модель появилась еще и на светских мероприятиях в Милане. В конце сентября она вернулась в Нью-Йорк и воссоединилась с дочкой Леей, за которой присматривал Брэдли Купер. Вскоре папарацци засняли русскую красавицу на прогулке с наследницей, которая была облачена в платье с персонажами из мультика «Маша и Медведь».

Иногда Шейк отправляется по магазинам в одиночестве. Но она всегда безупречно выглядит. Так, модель сделала снимок в одном из небольших магазинов, где продаются игрушки и канцелярские товары. Она была облачена в облегающие джинсы и кроп-топ черного цвета, а поверх девушка надела тонкую куртку. Образ Ирина завершила массивными ботинками. В руки она взяла табличку с надписью «Нужна помощь!» и встала в позу, как во время настоящей фотосессии.

шейк в джинсах. фото
фото: instagram.com/stories/irinashayk/

Благодаря наряду модель показала стальной пресс. Она находится в отличной форме, хоть в конце лета и провела некоторое время на Бали, где ни в чем себе не отказывала. К слову, девушка также снялась в рекламной кампании бельевого бренда Intimissimi. Для ролика она позировала в прозрачном топе и белых брюках. Поклонники поразились тому, как выглядит 33-летняя модель.

Напомним, что еще в начале лета появились слухи, что Ирина рассталась с Брэдли Купером. Она переехала жить в Нью-Йорк и никак не комментирует поступившую в прессу информацию.

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Стальной пресс: Шейк в джинсах и кроп-топе отправилась на шопинг
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