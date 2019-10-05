Дерзко и стильно: Брежнева, Шейк и другие звезды на осень выбрали косухи

Девушкам всегда хочется найти универсальную вещь, которая подойдет и к платью, и к джинсам. Один из удобных вариантов — кожаная куртка.

С наступлением осени на видные места в шкафах возвращаются свитера, туники и джемпера. Однако девушкам порой хочется продлить лето и не облачаться сразу в объемные куртки с пухом и пальто, которые не всегда могут подойти к желаемому женственному образу. Уже не первый год не выходит из моды косуха, которая всегда решает задачу долгой задумчивости у гардероба. Ее можно надеть и прохладным летним вечером, и когда начинают падать пожелтевшие листья. Больше полувека назад трендом эту вещь сделал Марлон Брандо, сыграв в стильной кожанке в фильме «Дикарь».

Мы решили узнать, почему сейчас мотоциклетные куртки снова пользуются популярностью. Стилист Сергей Никулин рассказал, что косухи появились еще в далеких 50-х годах, во время корейской войны. Изначально они были созданы для летчиков, так как кабины самолетов были открытыми, а со временем куртки стали частью гардероба обычных людей.

«Она плотненько вошла в гардероб сначала мужской, а потом и женский. Она стала такой „курткой моего парня“ для девушек. Могу сказать, что косуха, как и классический костюм, уже много десятилетий не выходит из моды. Особенно в сезон осенний-весенний, когда прохладно и ветрено. Это объясняется тем, что она практичная, защищает от погодных невзгод», —пояснил эксперт.

Рассмотрим на примере звезд, с чем выгодно носить косухи.

Для дневного и вечернего образа

Ирина Шейк даже вне подиума выглядит так, будто ей продолжают заниматься самые маститые стилисты. Девушка привыкла выглядеть ярко и дерзко. Так, для прогулки она смело сочетает горчичное мини-платье с классической черной кожанкой. К образу она добавила массивные ботинки и сумку в тон наряду.

Шейк сочетает куртки с джинсами и кроп-топами.

Сестра Жанны Фриске Наталия знает, что нежные и романтические образы выглядят интереснее, если их разбавлять деталями из совершенно иной стилистики. Недавно для выхода в свет она выбрала черное платье из легкой ткани и надела к нему кожаную куртку. В сочетании с необычными полосатыми туфлями наряд смотрелся стильно.

Для смелой фотосессии

Вера Брежнева — известная модница. На сцене она предстает в нежных образах, но порой певица также меняет амплуа. Так, для съемок клипа она облачилась в сверкающее боди с глубоким декольте и косуху. Этот наряд знаменитости полюбился ее поклонникам, так как такой артистку они видят редко.

А если вам надоели классические фото на пляже в бикини, то можно поступить, как Светлана Лобода. Она к леопардовому купальнику добавила кожаную куртку. Всего одна деталь полностью изменила обычную пляжную фотосессию. Певица выглядела модно и эффектно.

А всегда женственная Наталья Рудова любит облачаться в платья и надевать каблуки. Во время очередной съемки она примерила платье-комбинацию и косуху. Актриса при этом была босая. Образ получился откровенным и соблазнительным. В таком наряде можно отправиться на свидание с возлюбленным.

А вот Анна Михалкова во время фотосессии с сестрой Надеждой повторила культовые образы Аллы Пугачевой. Как ни странно, но Примадонна тоже носила косухи. Фото актрисы в кожаной куртке и джинсах вызвало восторг у ее фанатов.

Для выхода в свет

Светлана Ходченкова относится к тому типу женщин, которые сводят с ума мужчин своей красотой. Она всегда одета с иголочки. Для появления на красной дорожке актриса часто выбирает костюмы или платья в пол, но на премьере фильма «Герой» она предпочла темные брюки, прозрачную блузку и косуху. За счет куртки, которую обычно носят мотоциклисты, образ стал более дерзким.

Кети Топурия обладает утонченным чувством стиля. Она умеет привлекать к себе внимание смелыми нарядами. А вот в обычной жизни девушка легко может оказаться в мини-шортах и кожаной куртке. Это ее любимый наряд.

А Виктория Боня, которая с недавних пор живет в Лондоне, теперь вынуждена одеваться теплее. Однако время от времени она все же предпочитает тренчам и пальто косуху. Если погода прохладная, то она просто надевает под нее толстовку.

Нюша во время гастролей тоже старается обходиться без многослойных нарядов. Однако, чтобы не заболеть, певица всегда накидывает кожанку. Эта вещь у нее всегда под рукой.

Не стоит забывать, что в современном мире куртки есть разных фасонов и цветов. Так, Елена Кулецкая предпочла классике алую косуху, которую сочетает с джинсами.

Мнение эксперта

Стилист Сергей Никулин отметил, что в современном мире существует множество фасонов кожаных курток, неизменной остается лишь молния, сделанная по косой. Эксперт дал советы, с чем актуально носить такую верхнюю одежду.

«Это настолько коммуникативный элемент одежды, что если надеть шпильки, платье-футляр или платье трикотажное по фигуре, то вы будете выглядеть и по-деловому, и чуть-чуть кэжуал, и так «гранжово». В этом образе после трудового дня можно спокойно пойти в клуб или бар», — пояснил Сергей.

По словам стилиста, косухи могут быть выполнены из замши, кожи и других материалов. Цвет стоит выбирать в зависимости от тенденций сезона, но Никулин подчеркнул, что сейчас дизайнеры украшают косухи бахромой, вышивкой, шнуровкой или заклепками.

«Черный — это классика. Есть еще черный с потертостями в районе манжета, воротника, молний, это тоже классическая тенденция, которая не выйдет из моды. Это до сих пор актуально. Косуха — это унисексовая вещь», — подчеркнул эксперт.

А вы осенью носите куртку, пальто или тренч?