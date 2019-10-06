Шейк застали в объятиях с известным модельером

Звезда уже несколько лет признается в любви Риккардо Тиши.

Модель Ирина Шейк в очередной раз решила подогреть о себе слухи. В своем блоге она показала фото с известным 45-летним итальянским модельером Риккардо Тиши.

Русская модель нежно обняла кутюрье за шею, слегка прижавшись к нему. Поклонники тут же стали писать звезде, что они отлично выглядят вместе и могли бы составить хорошую пару.

Часть фолловеров отреагировала на это сообщениями о том, что модельер имеет нетрадиционную ориентацию. Риккардо, кстати, сам нередко провоцирует подобные слухи. Его не раз заставали на отдыхе как в компании девушек, так и с мужчинами. Видели его и на параде активистов ЛГБТ вместе с Шейк.

Ирина обычно представляет Тиши, как своего друга, при этом в социальных сетях частенько называет его «любимым». Объятия с модельером – тоже для нее обычное дело, это далеко не первая фотография с их взаимными нежностями.