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Шейк застали в объятиях с известным модельером

Звезда уже несколько лет признается в любви Риккардо Тиши.

Шейк застали в объятиях с известным модельером
Ирина Шейк. Фото Global look press

Модель Ирина Шейк в очередной раз решила подогреть о себе слухи. В своем блоге она показала фото с известным 45-летним итальянским модельером Риккардо Тиши.

Русская модель нежно обняла кутюрье за шею, слегка прижавшись к нему. Поклонники тут же стали писать звезде, что они отлично выглядят вместе и могли бы составить хорошую пару.

Часть фолловеров отреагировала на это сообщениями о том, что модельер имеет нетрадиционную ориентацию. Риккардо, кстати, сам нередко провоцирует подобные слухи. Его не раз заставали на отдыхе как в компании девушек, так и с мужчинами. Видели его и на параде активистов ЛГБТ вместе с Шейк.

Ирина обычно представляет Тиши, как своего друга, при этом в социальных сетях частенько называет его «любимым». Объятия с модельером – тоже для нее обычное дело, это далеко не первая фотография с их взаимными нежностями.

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Шейк застали в объятиях с известным модельером
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