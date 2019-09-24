Звездный стиль

Детская мода: Шейк нарядила двухлетнюю Лею в платье с балетной пачкой

Российская супермодель вместе с маленькой дочерью прогулялась по улицам Нью-Йорка.

Детская мода: Шейк нарядила двухлетнюю Лею в платье с балетной пачкой
Ирина Шейк (Фото: Globallookpress.com)

33-летняя Ирина Шейк не пренебрегает своими родительскими обязанностями, несмотря на постоянную занятость и плотный съемочный график. Российская манекенщица воспитает двухлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. Малышка появилась на свет в марте 2017 года. Модель сама ходить на прогулки с наследницей, отказываясь от помощи опытной няни. Так в Instagram появились свежие кадры, на которых Ирина запечатлена вместе с дочкой в Нью-Йорке. Для прогулки Шейк выбрала платье-рубашку с принтом из саги «Звездные войны». Дополнив образ массивными кожаными ботинками.

Лею супермодель нарядила в платье оттенка розовой пудры. Юбка детского наряда по стилю напоминала балетную пачку. Не забыла Ирина и про светло-розовые сандалии. К слову, несколькими днями ранее Шейк участвовала в нескольких дефиле на Неделе моды в Милане. Отметившись на подиуме, манекенщица поспешила вернуться в США к дочери.

В одном из интервью Ирина Шейк поделилась секретами красоты, рассказав о том, что до сих пор пользуется советами своей мамы. Так, каждое утро модель умывается кубиками льда. Подобная процедура, по словам девушки, прекрасно тонизирует кожу лица.

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Детская мода: Шейк нарядила двухлетнюю Лею в платье с балетной пачкой
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