Звездный стиль

Выход на дорожку: Подкаминская дополнила изумрудное платье белыми сапогами

Сериал «ИП Пирогова», в котором актриса сыграла главную роль, получил заветную статуэтку на премии «ТЭФИ».

Выход на дорожку: Подкаминская дополнила изумрудное платье белыми сапогами
Елена Подкаминская. фото: globallookpress.com

2 октября в столичном Театре мюзикла собрались представители не только российского шоу-бизнеса, но и деятели кино, телеведущие и журналисты. Там прошла церемония награждения победителей премии «ТЭФИ-2019». В тот вечер четыре статуэтки завоевал сериал «Обычная женщина», в котором главную роль исполнила Анна Михалкова. А вот Анастасия Ивлеева дважды обошла Леру Кудрявцеву, победив в номинациях «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» и «Ведущий ток-шоу прайм-тайма».

Стоит отметить, что другая битва разгорелась на ковровой дорожке, где девушки мерились образами. Юлия Барановская пришла в эффектном жакете, а Кудрявцева предпочла костюм черного цвета и белую рубашку. А вот Елена Подкаминская поддержала тренд на монохром. Она облачилась в мини-платье изумрудного цвета и длинную тунику в тон. Образ актриса разбавила белоснежными сапогами.

К слову, сериал «ИП Пирогова» был назван лучшим. На сцене Елена поднялась за заветной статуэткой и выступила с речью. «Добрый день, мне очень понравилось решение жюри. Я не могу не согласиться. Я совершенно довольна сегодняшним утром и днем», — произнесла актриса. Публика одарила ее овациями. А вот поклонники восхитились ее образом. Они считают, что Подкаминская выглядела очень женственно и стильно.

Если вы не смотрели премию «ТЭФИ-2019», то можете узнать все подробности и имена победителей в нашей колонке, которую написал корреспондент Teleprogramma.pro, находившийся в центре событий.

А вам понравился образ актрисы?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елена ПодкаминскаяЗвездный стильПобедители ТЭФИ-2019Сериал "ИП Пирогова"ТЭФИ-2019
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Выход на дорожку: Подкаминская дополнила изумрудное платье белыми сапогами
Интересно?
Поделись с друзьями: