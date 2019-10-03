Выход на дорожку: Подкаминская дополнила изумрудное платье белыми сапогами

2 октября в столичном Театре мюзикла собрались представители не только российского шоу-бизнеса, но и деятели кино, телеведущие и журналисты. Там прошла церемония награждения победителей премии «ТЭФИ-2019». В тот вечер четыре статуэтки завоевал сериал «Обычная женщина», в котором главную роль исполнила Анна Михалкова. А вот Анастасия Ивлеева дважды обошла Леру Кудрявцеву, победив в номинациях «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» и «Ведущий ток-шоу прайм-тайма».

Стоит отметить, что другая битва разгорелась на ковровой дорожке, где девушки мерились образами. Юлия Барановская пришла в эффектном жакете, а Кудрявцева предпочла костюм черного цвета и белую рубашку. А вот Елена Подкаминская поддержала тренд на монохром. Она облачилась в мини-платье изумрудного цвета и длинную тунику в тон. Образ актриса разбавила белоснежными сапогами.

К слову, сериал «ИП Пирогова» был назван лучшим. На сцене Елена поднялась за заветной статуэткой и выступила с речью. «Добрый день, мне очень понравилось решение жюри. Я не могу не согласиться. Я совершенно довольна сегодняшним утром и днем», — произнесла актриса. Публика одарила ее овациями. А вот поклонники восхитились ее образом. Они считают, что Подкаминская выглядела очень женственно и стильно.

Если вы не смотрели премию «ТЭФИ-2019», то можете узнать все подробности и имена победителей в нашей колонке, которую написал корреспондент Teleprogramma.pro, находившийся в центре событий.

А вам понравился образ актрисы?