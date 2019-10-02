ТЭФИ-2019: Барановская выбрала эффектный жакет для красной дорожки

В Москве стартовала премия ТЭФИ-2019. Это мероприятие ежегодно привлекает внимание звезд телевидения. Артисты пересматривают графики, чтобы попасть на церемонию награждения, которая проходит в Московском театре мюзикла. Днем 2 октября Регина Тодоренко покинула мероприятие с заветной наградой, став лучшей телеведущей утреннего эфира. Также лучшими стали: сериал «ИП Пирогова», реалити-шоу «Последний герой» и ряд других проектов.

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Ближе к вечеру на красной дорожке вновь стали толпиться знаменитости, которые спешили попасть на вторую часть премии. На красной дорожке появились Лера Кудрявцева со своей командой, Яна Поплавская и Евгений Яковлев, а также одна из самых красивых пар в шоу-бизнесе — Александр и Екатерина Стриженовы. Однако, благодаря эффектному наряду, к себе привлекла много внимания Юлия Барановская.

Она является ведущей ток-шоу «Мужское/Женское», а также выступает в роли защитницы на передаче «Модный приговор». Бывшая жена Андрея Аршавина появилась на красной дорожке в узких брюках и эффектном жакете оверсайз. За счет необычной вышивки наряд бросался в глаза. Образ Юлия дополнила вечерним макияжем, миниатюрной сумочкой- чемоданчиком, а вот волосы она сделала слегка волнистыми.

Даже модница Кудрявцева, которая на этот раз предпочла лаконичный черный костюм и рубашку со стразами, выглядела не так стильно, как Барановская в этот вечер. Корреспондент Teleprogramma.pro находится в самой гуще событий. Следите за нашей онлайн-трансляцией.

А вам понравился образ телеведущей?