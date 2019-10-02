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ТЭФИ-2019: Бурунов и Михалкова – лучшие актеры года, а Кудрявцева проиграла Ивлеевой

Награды, статуэтки бронзового Орфея Эрнста Неизвестного вручили в Москве в 29 раз. Причем каждый из ведущих получил по несколько номинаций.

ТЭФИ-2019: Бурунов и Михалкова – лучшие актеры года, а Кудрявцева проиграла Ивлеевой
Алла Михеева. Фото: Teleprogramma.pro Кристина Десятова

Двадцать наград главной телевизионной премии вручили вечером, 2 октября, ведущим, режиссерам и продюсером программ и сериалов вечернего прайм-тайма. Победы в номинациях распределились весьма необычным образом и, порой, удивляли не только зрителей, но и самих звезд.

Юлия Барановская
Юлия Барановская. Teleprogramma.pro: Кристина Десятова

Награды лауреаты получали из рук своих же коллег: Леры Кудрявцевой, Евгения Маргулиса, Сергея Майорова…

Одним из первых Орфея получил Федор Бондарчук, который вот уже 15 лет ведет программу «Кино в деталях» на СТС. Режиссера признали лучшим в номинации «Интервьюер».

«Я рад, я ждал», — иронично заметил он, а также добавил, что есть и то, о чем он сожалеет. В частности супруг Паулины Андреевой признался, что он так и не успел поговорить с Марком Захаровым, Гией Канчели, Георгием Данелия.

Лера КУдрявцева
Лера Кудрявцева. Teleprogramma.pro: Кристина Десятова

Лучшим актером признали звезду сериала «Содержанки» Сергея Бурунова, а титул актрисы года сможет гордо носить Анна Михалкова. Любопытно, что сериал «Обычная женщина» с Михалковой в главной роли принес Орфея и режиссеру Борису Хлебникову. Увы, ни один из победителей не приехал за наградой лично.

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев. Teleprogramma.pro: Кристина Десятова

А вот среди ведущих в бесспорные лидеры по количеству наград выбились Иван Ургант и Настя Ивлеева с AGENT SHOW на «Пятнице». Они не только оба получили личные номинации, но и по отдельному Орфею за заслуги программы в целом.

Заметили в зале и Ксению Собчак с супругом Константином Богомоловым. Многие полагали, что журналистка выйдет на сцену в качестве ведущей или же объявит победу в одной из номинаций. Однако пара присутствовала на мероприятии лишь в качестве зрителей, а  сразу по окончанию церемонии супруги спешно покинули зал.

Среди звездных гостей оказалась и звезда Первого канала Юлия Барановская, фигурист Алексей Ягудин с женой Татьяной Тотьмяниной, Яна Поплавская с мужем, ведущая утренних новостей Ольга Ушакова, Елена Летучая и «Мисс Россия-2019» Алина Санько.

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Анастасия ИвлееваАнна МихалковаИван УргантКонстантин БогомоловКсения СобчакЛера КудрявцеваПобедители ТЭФИ-2019Сергей Бурунов
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ТЭФИ-2019: Бурунов и Михалкова – лучшие актеры года, а Кудрявцева проиграла Ивлеевой
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