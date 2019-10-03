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Опрос: заслуженно ли получили ТЭФИ Ургант, Бурунов и Ивлеева?

По итогам ТЭФИ-2019 лучшим актером стал Сергей Бурунов, актрисой - Анна Михалкова, Иван Ургант победил в номинации «Ведущий развлекательной программы».

Опрос: заслуженно ли получили ТЭФИ Ургант, Бурунов и Ивлеева?
Иван Ургант получил ТЭФИ-2019 как лучший ведущий развлекательной программы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве вручили ТЭФИ — национальную телевизионную премию за высшие достижения в области телевизионных искусств. Корреспондент портала Teleprogramma.pro была в гуще событий и вела онлайн-трансляцию, рассказывая о том, кто из звезд появился на церемонии, какие наряды номинантов и их друзей больше всего запомнились зрителям, и кто же получил заветные награды.

Статуэтки получили знаменитые и любимые многими россиянами люди. Лучшим актером года жюри признало Сергея Бурунова из «Содержанок», лучшей актрисой — Анну Михалкову, а лучшим телесериалом — сериал «Обычная женщина», в котором Анна сыграла главную роль.

Иван Ургант стал лучшим в номинации «Ведущий развлекательной программы», а Анастасия Ивлеева была названа лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма. Этих и других победителей их поклонники сейчас активно поздравляют в соцсетях и эта «волна» славы, очевидно, еще долго будет нести всех, кто получил Орфея.

Портал Teleprogramma.pro, между тем, решил выяснить, а как результаты вручения премии ТЭФИ-2019 оценивают наши читатели. Приглашаем вас принять участие в анонимном опросе. Если вы хотите оставить более развернутый ответ, милости просим в комментарии к этому материалу.

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"Вечерний Ургант"Анна МихалковаИван УргантопросТЭФИТЭФИ-2019
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Опрос: заслуженно ли получили ТЭФИ Ургант, Бурунов и Ивлеева?
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