Опрос: заслуженно ли получили ТЭФИ Ургант, Бурунов и Ивлеева?

В Москве вручили ТЭФИ — национальную телевизионную премию за высшие достижения в области телевизионных искусств. Корреспондент портала Teleprogramma.pro была в гуще событий и вела онлайн-трансляцию, рассказывая о том, кто из звезд появился на церемонии, какие наряды номинантов и их друзей больше всего запомнились зрителям, и кто же получил заветные награды.

Статуэтки получили знаменитые и любимые многими россиянами люди. Лучшим актером года жюри признало Сергея Бурунова из «Содержанок», лучшей актрисой — Анну Михалкову, а лучшим телесериалом — сериал «Обычная женщина», в котором Анна сыграла главную роль.

Иван Ургант стал лучшим в номинации «Ведущий развлекательной программы», а Анастасия Ивлеева была названа лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма. Этих и других победителей их поклонники сейчас активно поздравляют в соцсетях и эта «волна» славы, очевидно, еще долго будет нести всех, кто получил Орфея.

Портал Teleprogramma.pro, между тем, решил выяснить, а как результаты вручения премии ТЭФИ-2019 оценивают наши читатели. Приглашаем вас принять участие в анонимном опросе. Если вы хотите оставить более развернутый ответ, милости просим в комментарии к этому материалу.