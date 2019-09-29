Подкаминская вспомнила любимые высказывания Захарова

Столичный театр «Ленком» 28 сентября осиротел: труппа потеряла своего художественного руководителя и наставника – Марка Захарова. Режиссер скончался в возрасте 85 лет. Последние несколько дней он находился в больнице. По предварительным сведениям, причина смерти – повторное воспаление легких.

Многих его коллег и поклонников эта новость повергла в шок. Почти каждый актер решил выразить соболезнования близким народного артиста СССР. В тот роковой день они вспоминали, как познакомились с режиссером и рассказывали, какие его работы любят больше всего.

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская тоже почтила память покойного Марка Захарова. В своем блоге она привела несколько знаменитых высказываний режиссера, которые ей особенно пришлись по душе.

«Думаю, что серьезный большой артист обладает некоторыми дозами гипноза, но его, к сожалению, не фиксируют наши телекамеры. Поэтому телевизионные версии спектаклей всегда уступают удачным спектаклям в живом театральном пространстве», — одна из цитат Захарова, которую вспомнила Подкаминская.

Напомним, гражданская панихида состоится в Ленкоме 1 октября. Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.