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Настя Ивлеева анонсировала новый сезон «Орла и решки»

Телеведущая и блогер призналась, что очень ждет старта проекта на телевидении.

Настя Ивлеева анонсировала новый сезон «Орла и решки»
Настя Ивлеева/Фото: https://www.instagram.com/p/B0lkqsSgNMz/

Ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева анонсировала новый, 23 сезон программы на странице в Instagram. Она отметила, что грядущие выпуски выйдут под девизом «обзоры от опытных, насмотревшихся и поездивших». Соведущим Ивлеевой вновь станет Андрей Бедняков.

Новая серия программы будет посвящена Милану: зрителей познакомят с архитектурой города, Андрей примерит лучшую одежду от местных дизайнеров. Обратят свое внимание ведущие и на городскую скульптуру. «Боже, как я жду старта», — высказалась сама Настя

Организаторы проекта в свою очередь отметили, что выбрали Милан для очередного старта, поскольку именно в этом населенном пункте ни Настя, ни Андрей не были раньше. Кроме того, модная столица имеет в своем арсенале те вещи, к которым нужно долго присматриваться, но при этом не перегрузит мозг зрителя большим количеством впечатлений. Быстрее всего посмотреть можно будет на канале «Интер» — там серия появится уже 29 числа. 30 же сентября «Орла и решку» выпустит в эфир и «Пятница».

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Настя Ивлеева анонсировала новый сезон «Орла и решки»
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