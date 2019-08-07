Елена Подкаминская о съемках в «ИП Пирогова»: «Кондитерский талант у меня не пробудился»

Teleprogramma.pro побывала за кулисами съемок второго сезона комедийного сериала «ИП Пирогова» телеканала «Супер».

В Москве завершились съемки продолжения истории о домохозяйке Вере, освоившей роль бизнесвумен. Новый сезон, в котором будет 13 серий, обещает быть еще ярче, смешнее и динамичнее. Вера уже не довольствуется выпечкой тортов на домашней кухне, а открывает собственную кондитерскую под названием «Пирогова».

Со временем ей приходится расставлять приоритеты — либо она посвящает себя семье, либо полностью окунается в бизнес, который требует все больше времени. Все эти тревоги и волнения сильно отражаются на характере Веры, и вместо мягкой домохозяйки в ней все сильнее проявляются качества деловой женщины.

«Как будет развиваться романтическая линия героини и что будет с бизнесом Веры — эти два, как минимум, вопроса заинтересовали зрителя и создали интригу для второго сезона «ИП Пирогова», — говорит Елена Подкаминская. — Я благодарна сценаристам, что они так все лихо, увлекательно придумали, у нас будет еще больше каверз, хитросплетений и совершенно неординарных ситуаций.

После первого сезона был смешной комментарий: «Она хоть один торт нормально довезет?». Я думаю, в этом сезоне таких восклицаний будет ещё больше! Тут придется не то, что торты довозить, а в некоторых ситуациях просто выживать и чудом оставаться невредимым: при своих руках и ногах! В новом кафе у нас обязательно что-то взрывается, горит, льется и жжется, а я, соответственно, оказываюсь и в огне, и в воде, ну, и конечно, в муке!

Моя Вера все та же: сильная и хрупкая одновременно. С открытием кафе профессиональная линия ее жизни стала особенно яркой. Наверное, поэтому меня часто спрашивают, каким кулинарным трюкам или секретам я научилась за время съемок. Вынуждена всех разочаровать — никаким! Вот, например, сегодня меня попросили взять ковшик и профессионально его крутануть рукой! Я репетировала раз тридцать, он был безумно тяжелый и толком ничего не получалось. Потом камера — мотор и… о, волшебство: рука прокрутила ковшик как надо! Но в большинстве случаев меня «спасают» специально обученные люди. Иногда в том или ином проекте бывает, столкнешься с чем-то, и хочется попробовать, научиться, усовершенствоваться, наконец. А здесь, признаюсь, кондитерский талант у меня не пробудился».

В финальный съемочный день на площадке из актеров была лишь одна Елена Подкаминская, которой пришлось 12 часов провести на кухне в готовке и окружении не менее двух десятков различных тортов, тортиков и десертов.

«Если в первом сезоне Лена была в кадре 60% экранного времени, то в этом уже 80%. Есть такие смены, где Лена только готовит, с утра до ночи, — рассказывает режиссер Антон Маслов. — Вот сегодня у нас именно это и происходит. Главное событие нового сезона – Вера открывает свою кондитерскую. Так как у героини большая любовь к Франции, то кондитерская должна была быть с современным французским уклоном. Ведь одно дело, когда эта французская кондитерская в Париже, где все дышит 30–50-ми годами прошлого века. И совсем другое, когда используешь эту стилистику у нас — могло получиться бабушкино кафе.

Но нам удалось этого избежать. Мы подробно изучали тематику подобных заведений в Москве, я ездил отдыхать в Рим и ходил там по местным кафешкам. По цветовой гамме мы не хотели далеко уходить от первого сезона, когда наши основные цвета были теплыми – охровый, коричневый, поэтому, выбрали из той же теплой гаммы ярко-желтый цвет. У нас получилось полностью оборудованное кафе, с кухней, промышленными холодильниками, плитами – все в рабочем состоянии, есть зал для посетителей, прилавок. Получилась кондитерская мечты, очень современная по меркам Москвы!»

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Кондитерская забрала у создателей много сил, а объем изготовления сладостей увеличился вдвое. Раньше были только торты и эклеры с пончиками, а сейчас добавились конфеты, синабоны (булочки с корицей), овершейки, ром-бабы, тайфлы (десерты в стаканчиках), тарталетки, капкейки, кексы и еще множество разных сладостей. Приготовление каждого десерта досконально изучается режиссером и операторской группой. Например, только на рецепты зефира (какой лучше и визуально интереснее) было потрачено 7–8 часов.

А еще в новом сезоне кондитер проекта Женя Терентьева запретила съемочной группе есть приготовленные ею сладости. Если в прошлом году после каждой смены торты съедались, то с появлением большой витрины они могут стоять там от недели до месяца. Самым «живучим» оказался торт из попкорна, который продержался почти два месяца.

«В этом году я готовлю торты и всевозможные десерты в огромном количестве, так как витрина кондитерской всегда должна быть полной, — рассказывает Женя. — В день делаю до 20-ти тортов и несколько видов десертов. Перевезла сюда все свое техническое оснащение, сегодня у меня в действии сразу три миксера, две духовки и помощница!

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Но больше всего люблю готовить в кафе на игровой кухне Веры. Это для меня особое удовольствие, потому что там есть огромный мраморный стол, который позволяет работать с шоколадом, полностью разложить все ингредиенты и получать эстетическое удовольствие от процесса. Для первого сезона я учила Лену правильно держать руки при готовке, в этом пришлось все повторять, потому что многое со временем забылось. В основном я ей доверяю несложные задачи, которые можно легко поправить, но Лена научилась почти всему, в том числе покрывать торты кремом и шоколадом.

Есть сцена, где Лене дают заказ на 100-килограммовый торт ко Дню города. А в это время стояла адская жара, и торт у нас просто потек, на нем стали деформироваться и отваливаться разные детали. Это был огромный стресс для всех, но мы взяли себя в руки и всей командой смогли спасти наше произведение. Сама Лена не сладкоежка, следит за фигурой и отказывается от всех вкусностей. Но она мне признавалась, что очень любит десерты с орехами, которые возвращают ее в детство».

Режиссер Антон Маслов тоже восхищается исполнительницей главной роли: «Лена — большой профессионал, очень талантливый человек и крутая мама. Она всегда участвует в создании сцены, много всего предлагает, делает результат еще круче. И, как и все наши прекрасные актеры, готова идти на любые жертвы».

Все персонажи получат в новом сезоне развитие, особенно расширится линия сестры Веры — Саши и юриста Приветика. Отношениям героев Ксении Тепловой и Дмитрия Лысенкова предстоит пройти проверку на прочность. Не последнюю роль в этом сыграет новый герой в исполнении Наиля Абдрахманова (он играет помощника Веры в кондитерской).

«Что касается личной жизни моей героини — у Веры случилась потеря стабильности и уверенности в себе, ее постигло глубокое разочарование, — говорит Елена Подкаминская. — Поэтому в новых отношениях с Андреем входить в какие-то неясные, а порой, как ей видится, неустойчивые жизненные обстоятельства, она не решается. Отношения складываются драматично, и это усугубляется целой чередой промахов и ошибок, которые он допускает. Поверить и довериться чувству для Веры оказывается ох как непросто».

А вам нравится героиня Елены Подкаминской Вера? Будете следить за перипетиями нового сезона «ИП Пироговой»?