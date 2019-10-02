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Анна Михалкова стала лучшей актрисой года на ТЭФИ-2019

При этом сама артистка не приехала на церемонию вручения премии

Анна Михалкова стала лучшей актрисой года на ТЭФИ-2019
Актриса Анна Михалкова. Фото: КП/Веленгурин Владимир

В Москве продолжается церемония вручения премии ТЭФИ-2019. Лучшей актрисой года, по мнению жюри, стала Анна Михалкова. Сама же артистка не пришла на мероприятие. За бронзовым Орфеем вышел продюсер телесериала «Обычная женщина».

Кстати, режиссер этой картины Борис Хлебников тоже получил заветную награду в номинации «Лучший режиссёр телевизионного телесериала».

Лучшем актером года стал звезда «Полицейского с Рублевки» и «Содержанок» Сергей Бурунов. Увы, на церемонию тот прийти не смог…

Корреспондент Teleprogramma.pro находится в самой чуще событий. Следите за нашей онлайн-трансляцией.

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Анна МихалковаБорис ХлебниковСергей БуруновСтань звездойТЭФИ-2019
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Анна Михалкова стала лучшей актрисой года на ТЭФИ-2019
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