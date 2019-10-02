Звездный стиль

Алсу в голубом пальто и джинсах прогулялась по Москве с женой Мартиросяна

Певица заверила, что Жанна заряжает ее положительными эмоциями и теплом.

Алсу в голубом пальто и джинсах прогулялась по Москве с женой Мартиросяна
Алсу. фото: globallookpress.com

Певица Алсу с юных лет выступает на сцене. Даже в подростковом возрасте она умела подбирать себе женственные, но лаконичные образы. Ее вкус за минувшие годы почти не изменился. Для светский мероприятий артистка выбирает вечерние платья в пол, а в обычной жизни часто отдает предпочтения юбкам-карандаш или джинсам. Не удивительно, что дочь певицы Микелла в свои 11 лет тоже увлекается модой.

На днях Алсу отправилась прогуляться по Москве со своей подругой. Это уже стало для них некой традицией. Несколько недель назад артистка уже встречалась с женой Гарика Мартиросяна Жанной. Теперь они решили снова побродить по улицам столицы. На этот раз Алсу облачилась в джинсы с завышенной талией и черную футболку. К образу она добавила пальто небесного цвета. А вот Жанны предпочла кожаную куртку оверсайз и лосины.

«Есть такие люди, которые просто своим присутствием заряжают положительными эмоциями и теплом», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой девушек и их нарядами. «Такие разные и такие красивые», «Голубоглазки», «А вы очень похожи, как сестры», «Куколки», «Какое стильное пальто», — прокомментировали пост подписчики.

А вот жена Мартиросяна решила признаться в любви певице. «Когда твоя близкая подруга младше тебя, да еще и талантливей, ее можно любить только при условии, если она добрая, нежная, харизматичная, весёлая, преданная, красивая и умная! Алсу, я тебя люблю!», — заявила она. Стоит отметить, что Жанна тоже очень любит одеваться со вкусом. Не раз она находила сходство своих образов с нарядами известных людей.

А вам понравился осенний наряд Алсу?

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Жанна МартиросянЗвездный стильпевица Алсу
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Алсу в голубом пальто и джинсах прогулялась по Москве с женой Мартиросяна
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