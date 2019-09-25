Стиль casual: дочь Алсу позировала в шортах и рубашке оверсайз

Микелла старается всегда выглядеть безупречно, как и ее мама.

Алсу еще в юности научилась одеваться элегантно и женственно. Благодаря стройной фигуре она может позволить себе любые образы: от вечерних платьев, до обтягивающих джинс. Ее дочь Микелла Абрамова тоже интересуется модой. 11-летняя девочка после скандала на шоу «Голос. Дети», где финальное голосование было признано фальсифицированным, все равно продолжила заниматься музыкой и подружилась с Ержаном Максимом, которому многие прочили победу в проекте.

Наследница Алсу, как и любая девочка, любит носить платья и мини-юбки. Она умеет гармонично сочетать вещи по цвету и фасону. А на днях Микелла облачилась в черные шорты, которые смотрятся как юбка, и рубашку свободного кроя. От аксессуаров она отказалась, а также распустила свои волосы.

«Универсальный кежуал», — написала дочь певицы.

Поклонники отметили, что такой стиль очень идет девочке. Они одарили ее комплиментами. «Такая красотуля!», «Принцесса», «Красавица, тебе любой стиль идёт», «Классный лук», «Тебе очень идет», «Куколка, такая же красавица, как и сама мама!», «Модница», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что за последние месяцы в жизни Микеллы произошло много значимых событий. Она побывала на концерте своего кумира Билли Айлиш и смогла с ней поговорить. Также дочь Алсу часто играет на гавайской гитаре и перепевает песни зарубежных артистов, но теперь готовится записать свою новую песню, чему очень рады поклонники юной певицы.

А вам понравился образ Микеллы?