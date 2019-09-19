Звездный стиль

«Я в тренде»: жена Мартиросяна заметила, что Рианна скопировала ее образ

Девушки выбрали почти одинаковые наряды с разницей в три дня.

«Я в тренде»: жена Мартиросяна заметила, что Рианна скопировала ее образ
Рианна и Жанна Мартиросян. фото: globallookpress.com, instagram.com/jannalevina_martirosyan/

Жена Гарика Мартиросяна Жанна является известной модницей. Ее можно встретить на показах именитых кутюрье или на светских мероприятиях. Она любит одеваться элегантно, но стильно. Так, 16 сентября в Москве состоялась фэшн-вечеринка известного глянцевого издания, на котором появились такие звезды, как Ирина Безрукова, Мария Погребняк, Нюша, Катерина Шпица и супруга Мартиросяна.

Для выхода в свет Жанна облачилась в ярко-розовый костюм свободного кроя. Она добавила к образу белую атласную майку и крупную брошь в виде розы. В руках светская львица держала причудливую белую сумку в виде раскрытой книги. Позже она поделилась снимками и наткнулась на фото певицы Рианны. Оказалось, что артистка, которая сейчас находится в Южной Корее, где презентует свою косметику, повторила образ Жанны.

Рири на мастер-классе в Сеуле появилась в наряде total white, состоявшем из брючного костюма oversize. Она, в отличие от супруги Мартиросяна, дополнила его лишь аксессуарами в виде браслетов и накрасила губа ярко-розовой помадой. Жанна, которая обладает чувством юмора не хуже, чем у ее мужа, решила пошутить над сложившийся ситуацией.

«Недавно на одном мероприятии со мной случился конфуз — у меня оторвалась пуговица от брюк, и брюки плавно сменили место своей привычной дислокации с талии на бёдра. Данное действие, как вы видите, существенно повлияло на их длину. Честно говоря, я подумала, что только со мной могло такое случиться. Но нет, я ошибалась, у Рианны тоже пуговицы плохо пришиты. Так что я в тренде!» — написала она.

А чей образ вам понравился больше?

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«Я в тренде»: жена Мартиросяна заметила, что Рианна скопировала ее образ
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