«Я в тренде»: жена Мартиросяна заметила, что Рианна скопировала ее образ

Жена Гарика Мартиросяна Жанна является известной модницей. Ее можно встретить на показах именитых кутюрье или на светских мероприятиях. Она любит одеваться элегантно, но стильно. Так, 16 сентября в Москве состоялась фэшн-вечеринка известного глянцевого издания, на котором появились такие звезды, как Ирина Безрукова, Мария Погребняк, Нюша, Катерина Шпица и супруга Мартиросяна.

Для выхода в свет Жанна облачилась в ярко-розовый костюм свободного кроя. Она добавила к образу белую атласную майку и крупную брошь в виде розы. В руках светская львица держала причудливую белую сумку в виде раскрытой книги. Позже она поделилась снимками и наткнулась на фото певицы Рианны. Оказалось, что артистка, которая сейчас находится в Южной Корее, где презентует свою косметику, повторила образ Жанны.

Рири на мастер-классе в Сеуле появилась в наряде total white, состоявшем из брючного костюма oversize. Она, в отличие от супруги Мартиросяна, дополнила его лишь аксессуарами в виде браслетов и накрасила губа ярко-розовой помадой. Жанна, которая обладает чувством юмора не хуже, чем у ее мужа, решила пошутить над сложившийся ситуацией.

«Недавно на одном мероприятии со мной случился конфуз — у меня оторвалась пуговица от брюк, и брюки плавно сменили место своей привычной дислокации с талии на бёдра. Данное действие, как вы видите, существенно повлияло на их длину. Честно говоря, я подумала, что только со мной могло такое случиться. Но нет, я ошибалась, у Рианны тоже пуговицы плохо пришиты. Так что я в тренде!» — написала она.

А чей образ вам понравился больше?