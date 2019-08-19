Алсу подчеркнула фигуру силуэтным платьем от молодого дизайнера

Алсу с юных лет обладала утонченным чувством стиля. Она любит выглядеть женственно, но не вульгарно. Певица обожает носить топы, облегающие юбки, рубашки свободного кроя. На сцене она обычно выступает в стильных платьях в пол с необычной отделкой или рюшами. Сейчас артистка с детьми отдыхает в США, где даже для прогулки по городу подбирает себе яркий образ. А в новой фотосессии она предстала в очень необычном наряде.

На снимке, которым Алсу поделилась в соцсети, она позирует в силуэтном черном платье с закрытым верхом. Юбка выполнена из атласной ткани и местами присборена, а благодаря разрезу певица смогла показать стройные ноги и стильные полосатые ботильоны. Как оказалось, этот наряд создал молодой российский дизайнер Арут Арустамян. В прошлом году он вошел в список лучших молодых дизайнеров мира по версии итальянского издания «Fashion Magazine».

Бренд Арута стал настолько популярен, что его наряд носят такие звезды, как Бритни Спирс и Светлана Лобода. Поклонники пришли в восторг от образа Алсу. Одарила ее комплиментом и жена Гарик Мартиросяна Жанна, которая является известной модницей. «Какая же ты красивая!», — написала она. Фанаты тоже отметили, что певца превосходно выглядит. «Хороша, ничего не скажешь», «Произведение искусства», «Статуэточка! Наша эффектная и стильная красотка!», — отозвались подписчики.

Добавим, что Алсу готовится после отпуска порадовать поклонников новыми треками. В середине лета она провела время в звукозаписывающей студии. Тогда артиста заверила, что скоро ее фанаты услышат много красивой музыки.

А как вам наряд звезды?