Повседневный стиль: Лорак показала, с чем актуально сочетать косуху

Ани Лорак на днях отпраздновала 41-летие. С этим событием ее поздравили коллеги и друзья. Многие мужчины признались, что считают певицу настоящей красавицей. К слову, в столь зрелом возрасте артистка выглядит гораздо моложе многих своих ровесниц. Также девушка обладает утонченным чувством стиля. На сцене она предпочитает появляться в эффектных «голых» платьях или костюмах с перьями.

больше по теме Лорак предстала в алом комбинезоне клеш с глубоким декольте Перед очередным выступлением певица столкнулась с Сергеем Лазаревым. Близкие друзья не могли не сделать совместный снимок.

А вот в повседневной жизни Лорак часто облачается в простые и лаконичные наряды. Так, сейчас она проводит время в Париже. Певица устроила себе несколько дней отдыха. Она посещает спа и гуляет. Во время одной из прогулок артистка устроила фотосессию на фоне Эйфелевой башни. При этом она позировала в косухе, которую дополнила черной футболкой, темными джинсами, а также кроссовками-носками, которые называются снокерами, и бейсболкой.

Даже в таком осеннем наряде Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) выглядела очень женственно. Но для нового появления на публике она уже выбрала черные брюки, пиджак оверсайз и майку с принтом. Этот наряд звезда дополнила массивными ботинками. Поклонники отметили, что Лорак хорошеет буквально на глазах. «Стильная, гламурная, модная, обворожительная, красивая!», «Отличный образ, как я скучаю по осеннему гардеробу», «Вау, ваш стиль нереальный, настоящая дива», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в начале этого года певица развелась с мужем, но уже спустя несколько месяц девушка закрутила роман с молодым продюсером из лейбла Black Star Егором Глебом.

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