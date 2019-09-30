Анастасия  Волочкова звёздный гость «У дочери собственная комната в 75 квадратов, где есть все» Анастасия  Волочкова
Звездный стиль

Повседневный стиль: Лорак показала, с чем актуально сочетать косуху

Певица наслаждается отдыхом в Париже.

Повседневный стиль: Лорак показала, с чем актуально сочетать косуху
Ани Лорак. фото: globallookpress.com

Ани Лорак на днях отпраздновала 41-летие. С этим событием ее поздравили коллеги и друзья. Многие мужчины признались, что считают певицу настоящей красавицей. К слову, в столь зрелом возрасте артистка выглядит гораздо моложе многих своих ровесниц. Также девушка обладает утонченным чувством стиля. На сцене она предпочитает появляться в эффектных «голых» платьях или костюмах с перьями.

А вот в повседневной жизни Лорак часто облачается в простые и лаконичные наряды. Так, сейчас она проводит время в Париже. Певица устроила себе несколько дней отдыха. Она посещает спа и гуляет. Во время одной из прогулок артистка устроила фотосессию на фоне Эйфелевой башни. При этом она позировала в косухе, которую дополнила черной футболкой, темными джинсами, а также кроссовками-носками, которые называются снокерами, и бейсболкой.

Даже в таком осеннем наряде Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) выглядела очень женственно. Но для нового появления на публике она уже выбрала черные брюки, пиджак оверсайз и майку с принтом. Этот наряд звезда дополнила массивными ботинками. Поклонники отметили, что Лорак хорошеет буквально на глазах. «Стильная, гламурная, модная, обворожительная, красивая!», «Отличный образ, как я скучаю по осеннему гардеробу», «Вау, ваш стиль нереальный, настоящая дива», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в начале этого года певица развелась с мужем, но уже спустя несколько месяц девушка закрутила роман с молодым продюсером из лейбла Black Star Егором Глебом.

А вам понравился образ Ани Лорак?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ани ЛоракАни Лорак фотоЗвездный стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Повседневный стиль: Лорак показала, с чем актуально сочетать косуху
Интересно?
Поделись с друзьями: