Осенний стиль: Шейк, Алсу, Бородина и другие звезды выбрали тренчи и пальто

Teleprogramma.pro разобралась, как даже в пасмурную погоду можно выглядеть игриво и интересно.

Погода всегда влияет на стиль одежды. Мало кто из нас любит прохладу, как и пасмурность. И находить спасение в маленьких вещевых радостях — вполне себе способ добавить позитива в осеннее настроение.

Словом, стоит достать из шкафов не только свитера и джемпера. Есть и иные модные атрибуты осени, а если правильно их подобрать, то выглядеть ярко и стильно — задача более чем выполнимая.

Специально для Teleprogramma.pro известный тренд-аналитик и певец Глеб Хан рассказал о том, какие пальто и тренчи в тренде в этом сезоне.

«В любом случае будет в моде двубортное (два ряда пуговиц) пальто — приталенное, оверсайз, расклешенное к низу. Причем как мужская, так и женская модели», — поделился эксперт.

Он также отметил, что приталенное пальто с утрированными «бедрами» в стиле старого Голливуда вновь набирает силу и возвращается в моду. Также в моде пальто-пуховики, объемные бомберы, которые могут быть украшены пайетками и камнями.

«В этом сезоне вечерние платья выглядят более кэжуальными, а вот верхняя одежда становится более нарядной и вечерней», — подчеркнул Хан.

Рассмотрим внимательнее, что носят наши звезды.

Тренчи

Ирина Шейк хоть и живет в Нью-Йорке, но уже тоже ощутила приход осени. Модель даже для прогулок с дочерью одевается так, словно не сходит с подиума. Для прохладной погоды она выбирает тренчи. Красотка сочетает их с короткими платьями и резиновыми сапогами. Плащ цвета хаки во время очередной прогулки выглядел броско, хотя цвет не самый яркий в палитре.

Звезда телеэфира Юлия Барановская тоже слывет известной модницей. Для недавнего выхода в свет недавно она выбрала белый тренч почти до пола. Казалось, что она надела его на голое тело. Образ девушка дополнила босоножками и миниатюрной сумкой и броским макияжем. Это яркий пример того, как обычный плащ может стать частью вечернего образа.

Еще одна модница — Алсу. Для фотосессии артистка выбрала черный тренч с необычной деталью. Низ наряда был украшен серебристыми пайетками, что смотрелось эффектно. В таком образе можно пойти и в театр, и на красную дорожку.

Дочь Дмитрия Маликова в свои 18 лет уже умеет одеваться со вкусом. Не так давно она вернулась в Москву и в ее гардеробе появились разные виды верхней одежды. Одним из самых запоминающихся образов девушки стал длинный тренч нежно-желтого цвета. Она надела его с белыми брюками, футболкой и кроссовками.

А Ксения Бородина предпочла тренч винного цвета с матовым эффектом. Он смотрелся элегантно даже в сочетании с кроссовками.

Плащи из кожи или с глянцевым эффектом

Жена Олега Газманова Марина — истинная красавица. Ко всему прочему, она умеет подчеркивать свои достоинства. На очередной фотосессии девушка предстала в алом глянцевом плаще, который смотрелся не просто ярко, а очень стильно. В сочетании с туфлями на шпильке ее образ выглядит максимально женственно.

Также этой осенью выбирает глянец Алена Водонаева. Она показала, что даже если цвет плаща бежевый, за счет необычной лакированной ткани он может смотреться крайне эффектно.

К слову, Бородина припасла для осени не один наряд. Она имеет в гардеробе не только тренч винного цвета, но и темный плащ с глянцевым эффектом. К нему она подобрала мокасины в тон и дутую сумочку.

В подобном наряде, только темно-бордового цвета, предстала и Альбина Джанабаева. Певица признавалась, что обожает осенние прогулки. Для таких выходов она часто выбирает стильный плащ и сапоги, но не в тон, а, например, серого цвета.

Пальто — классика

Ирина Шейк может похвастаться большой гардеробной. Неудивительно, что ее сложно увидеть дважды в одном образе. Так, для очередной прогулки она предстала уже не в тренче, а в черном пальто с разрезами вместо рукавов.

Виктория Боня тоже припасла несколько осенних луков. Переехав жить в Лондон с дочкой, она стала одеваться в более теплые вещи. Пальто является одним из ее любимых атрибутов в прохладное время года. Наследницу она провожает в школу в укороченном пальто с рисунком или в классическом сером кашемировом наряде.

Снова вернемся к Бородиной. Пальто тоже есть в ее коллекции. Она выбрала яркий горчичный оттенок, что сделало обычный наряд по-настоящему осенним.

А вот Екатерина Климова предпочла пальто без воротника карамельного оттенка. К нему она подобрала сумку в тон, черную водолазку и брюки с полоской.

Мнение и советы эксперта

«Тренчкот — это плащ из непромокаемой ткани с характерными погодами, клапанами, но он может быть легкий и может быть пошит из шелка, и это уже будет по сути платье. Именно так его и хочется носить, как платье. Однако он также часто бывает выполнен из кожи, латекса или лакированной кожи, в частности из красного лака, в алом цвете», — рассказал Глеб Хан.

По его словам, на смену летним пижамам пришло пальто-халат. Такая модель не имеет пуговиц и либо набрасывается на плечи, либо завязывается широким поясом.

«Для таких моделей будут уместны пастельные тона, розовый, цвет сливочного масла и такой лиловый. А фактура ткани: кашемир и шелк», — дал советы эксперт.

Трендовый аналитик отметил, что тем женщинам, которые хотят и любят, чтобы на них смотрели, он рекомендует надевать тренч на нижнее белье или голое тело. Это в моде в этом сезоне, но на такой образ осмелится не каждая девушка.

Также эксперт посоветовал женщинам с пышными формами быть аккуратными с двубортными пальто. Хоть они и модны, но могут сыграть злую шутку и сделать свою хозяйку визуально еще полнее. А вот девушкам невысокого роста Глеб рекомендовал с осторожностью относиться к моделям одежды свободного кроя. Но отметил, что тут ситуацию может спасти обувь на каблуке.

«Будьте внимательны, объемные вещи хорошо смотрятся на очень высоких и очень худых девушках», — подчеркнул Хан.

А в чем вы любите ходить осенью?