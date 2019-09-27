Читатели Teleprogramma.pro не согласились с Лободой, пожалевшей дочь Алсу

Скандал, разгоревшийся после «липовой» победы Микеллы Абрамовой на проекте «Голос. Дети», утих совсем недавно. Но многие по-прежнему недолюбливают дочь Алсу. К числу недоброжелателей девочки не принадлежит Светлана Лобода. В интервью с Ксенией Собчак исполнительница призналась: ей до сих пор жалко юную певицу, которой пришлось столько пережить.

Портал Teleprogramma.pro предложил читателям поделиться мнением по этому поводу, приняв участие в опросе. И подавляющее большинство участников нашего анонимного исследования с точкой зрения Светланы не согласились.

Как считают 59,62% опрошенных, никакого сочувствия к Микелле они не испытывают. Им жаль более талантливых участников конкурса, на глазах которых проходило голосование.

Более категоричными в отношении дочери Алсу оказались 8,65% респондентов, выбравших ответ: «Чего их, богатеньких, жалеть. Надоест петь – найдет новое увлечение».

Тем не менее, треть наших читателей считают, что девочку все-таки стоит пожалеть, поскольку она просто стала жертвой глупости взрослых. А остальные участники опроса, которых набралось менее 3%, вообще ничего не слышали об этой нашумевшей истории.

Напомним, главным претендентом на победу в детском «Голосе» был Ержан Максим. Когда вскрылись махинации с голосованием, все маленькие исполнители были объявлены победителями. А Константин Эрнст заявил, что конкурс закрыт не будет.