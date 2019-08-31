Звездный стиль

Жена Мартиросяна в эффектном платье с бахромой появилась на «Новой волне»

Жанна припасла стильный образ для закрытия конкурса в Сочи.

Жена Мартиросяна в эффектном платье с бахромой появилась на «Новой волне»
Жанна Мартиросян. фото: globallookpress.com

Гарик Мартиросян не только является продюсером Comedy Club, но и юмористом. Шутки он рассказывает не только на сцене, но на своей страничке в соцсетях, где у него более 2 миллионов подписчиков. Не обделена чувством юмора и его супруга Жанна Мартиросян. Несколько лет назад одна из подписчиц девушки призналась, что у нее разошлись швы, когда она читала очередную историю светской львицы.

Жена Гарика, ко всему прочему, еще и является известной модницей. Она не пропускает модные показы и сама любит облачаться в яркие и запоминающиеся образы. Этим летом Жанна побывала на конкурсе «Новая волна», который прошел в Сочи. Кажды день на красной дорожке она появлялась то в блузке с причудливой юбкой, то в костюме в горох. Однако самый стильный образ она припасла для закрытия мероприятия.

В последний день, 29 августа, супруга юмориста появилась на публике в алом платье с бахромой в стиле Чикаго. Эффектный образ она дополнила туфлями и клатчем в тон, а также выбрала необычные сережки в виде змеи. «Когда на красной дорожке чувствуешь себя красной дорожкой», — пошутила Жанна. Поклонники пришли в восторг от ее ретро-наряда.

«Платье отпад», «Такая волшебная леди», «Жанна, вы великолепны!», «Очень красивая, образ шикарный!», «Какое роскошное платье», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что конкурс «Новая волна» проходил семь дней, с 24 августа. Ведущими мероприятия были Лера Кудрявцева, Андрей Малахов и Андрей Разыграев. На закрытии выступила приглашенная звезда Рита Ора, а также София Ротару. Звездное жюри в составе Игоря Крутого, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Анжелики Варум и других артистов, выбрало победительницей 18-летнюю албанскую певицу Инис Незири.

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Тэги:

Гарик МартиросянЖанна МартиросянЗвездный стильКонкурс "Новая волна"Фестиваль "Новая волна-2019"

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Жена Мартиросяна в эффектном платье с бахромой появилась на «Новой волне»
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