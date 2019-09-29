Оверсайз и не только: какие брючные костюмы выбрали Ходченкова, Собчак и Топурия

Брючный костюм несколько раз переживал взлеты и падения. Но на сегодняшний момент он прочно обосновался в дамском гардеробе, занимая одну из самых верхних строчек в рейтинге популярности. «Он способен подчеркнуть женственность великолепно и это нужно использовать», — считает певец и модный аналитик Глеб Хан. Брючные костюме оверсайз на пике этой осенью!

Как носить брючный костюм?

С умом. Чтобы не возникало зрительного диссонанса, эксперт посоветовал визуально удлинять ноги с помощью каблука и более высокой линии талии в жакете и брюках. Помогают вытянуть силуэт и монохромные образы.

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В попытке выглядеть стильно, Глеб не советует усердствовать с аксессуарами и дополнительными элементами. «Брючный костюм – сам по себе хорошая модная идея. Не перегружайте его, носите костюм так, будто вы агент 007, но женщина. И тогда это будет действительно круто. Будьте аккуратны с цветами, чтобы не выглядеть, как свинка Пеппа. Обращайте внимание на то, как пошит костюм, если он скроен плохо или выполнен небрежно, это очень сильно бросается в глаза», — заметил модный аналитик.

В числе самых актуальных брючных костюмов сегодня оказались модели с двубортным пиджаком свободного прямого кроя. В тренде пудровые тона и клетка.

Светлана Ходченкова

Актриса откровенно порадовала созданным образом модного эксперта. «Вроде бы огромный бесформенный костюм, но он смотрится очень стильно. Клетка лаконичная, не рябит в глазах, единственная претензия к рубахе. Я бы выбрал под такой костюм обычную белую, без клетчатых манжет и галстука с таким же принтом, это уже перебор. Лишние здесь и серьги. Но зато прилизанная прическа идеально подходит к созданному образу», — сказал он.

Эксперт высокого оценил образ, который создала Ксения Собчак с помощью костюма цвета серого льда. Девушкам ее типа внешности и фигуры в принципе очень идет одежда мужского кроя и какие-то концептуальные вещи. А вот подчеркнуто женственные стили типа «леди-лайк» Ксении не очень подходят, считает аналитик. Светская львица прекрасно это понимает и выбирает соответствующие комплекты одежды.

Елена Зеленская

Первая леди Украины произвела фурор своим появлением в жилетке на голое, как тут же все решили, тело. И она совершенно точно поклонница брючных комплектов. Причем, выбор делает в пользу родных украинских дизайнеров.

«Мне не всегда нравится, что надевает Елена Зеленская, но здесь выбор костюма удачный. Вместо топа под пиджак она надела жилет, который выглядит очень красиво, подчеркивая женственность. У жакета всего одна пуговица, поэтому линия талии заявляется довольно высоко и ноги в нем смотрятся более длинными. Удачно вытягивает фигуру и его однотонный цвет. Я бы убрал крупные украшения, сделал более аккуратную прическу, и тогда получится совсем идеальный образ».

Елена Летучая

Елена Летучая на парижской неделе моды оделась в стиле француженок – лаконично, без лишних деталей и аксессуаров, выбрав белый твидовый жакет с крапинами, черные кюлоты и водолазку. Однако модный аналитик счет такой комплект скучноватым. «Образ Елены Летучей меня огорчил. Жакет с тремя пуговицами слишком традиционен. Но самая главная ошибка – это соотношение длинного жакета и коротких брюк, которые еще и контрастируют по цвету. Комплект сыграл с телеведущей злую шутку – ее длинные от природы ноги смотрятся короткими. Улетучился у Летучей и образ жесткой, активной, сексуальной девушки», — сказал Глеб Хан.

Екатерина Гордон

Звездный адвокат выбрала для офисной работы костюм в модную клетку. Модель брюк – тоже трендовая: они облегают бедра, но слегка расклешены книзу. Жакет – необычный, с ассиметричным подолом. Однако в целом образ получил ряд претензий от модного аналитика. Он уверен, в брючных костюмах столько клетки – явный перебор.

«Такое ощущение, что это вещи из одной капсулы, но они никак не могут быть костюмом. У жакета не все в порядке с балансом силуэта, он не сидит по груди нашей героини, в нем слишком много всего, особенно на фоне клетки», — прокомментировал Глеб Хан.

Лайма Вайкуле

Образ певицы наш эксперт счел безупречным. Певица обладает редким даром – она умеет не только подбирать стильные образы, но и носить дорогие элегантные вещи небрежно. Звезда поддержала тренд на пудровые оттенки, которые актуальны в это сезоне далеко не только в костюмах.

Ирина Безрукова

Актриса выбрала для выхода в свет трендовый костюм оверсайз с удлиненным двубортным пиджаком свободного кроя. Эксперт оценил его актуальность, однако образ мог стать лучше, если бы актриса выбрала другие сочетания. Вместо черного топа, стоило подобрать майку или боди телесного цвета. Либо вообще надеть его на голое тело. Вместо светлых кроссовок – лаковые пудровые, а еще лучше туфли на шпильке. «Мы бы получили более женственный силуэт и интересную игру фактур», – сказал модный аналитик.

Ирина Понаровская

Очередная звезда и очередной пудровый костюм. На сей раз на Ирине Понаровской. Однако ее образ вовсе не привел в восторг Глеба Хана. «Пастельные оттенки хороши для женщин с мягким колоритом, а Ирина – контрастный тип. Поэтому костюм такого цвета выглядит на ней несколько несуразно вместе с ее мэйкапом. Ей лучше выбрать какой-то насыщенный оттенок: зеленый, винный, бордо, темно-красный. Есть претензии и к качеству пошива костюма, в нем заметна некоторая небрежность».

Кети Топурия

Грузинская артистка обладает великолепным вкусом, это ни раз отмечали эксперты Teleprogramma.pro, да и сам костюм очень эффектный. «Но повторять такой образ я бы всем не советовал. Крупная полоска, нестандартный цвет подходят не каждой женщине. Если ваш размер больше, чем у Кети, будьте аккуратны», — высказался модный аналитик.

Лера Кудрявцева

«Очень люблю Леру Кудрявцеву, надеюсь, она простит меня за небольшую критику. Этот оттенок – не ее. Если уж выбирать розовый цвет такой блондинке, то как в костюме у Кети Топурии – более насыщенный или сразу фуксию. Сам костюм – никакой. Ни «оверсайз» и не приталенный. Не понятно, что он несет в себе. Есть претензия и к моделям брюк. У Леры прекрасная фигура, и она может позволит себе более облегающие модели», — высказался Глеб Хан.

Помощница Петросяна часто балует стильными образами. Интересно, как оценит ее креативность эксперт?

«Модный пижамный костюм с нестандартным принтом Татьяна Брухунова круто сочетала с липерами. Но вот сумку я бы посоветовал ей подобрать другую. Мне бы хотелось вложить ей здесь в руки что-то концептуальное, например, огромную сумку-пакет Balenciaga или Chanel. Получился бы стиль «вышла на шопинг в пижамке», это был бы класс!», — прокомментировал модный аналитик.