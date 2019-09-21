«Гусиная лапка» в сочетаниях и контрастах: Хромченко раскрыла тонкости главного тренда осени

Модная клетка подходит и для экстравагантного, и для буржуазного образа.

Этот геометрический орнамент называют иногда «зуб собаки», иногда «ломаная клетка» или по-французски pied-de-poule (куриная лапка). А чаще всего, у нас в России, его именуют «гусиной лапкой». Рисунок является одним из главных трендов этой осени. Как его грамотно ввести в свой гардероб – рассказали на «Модном приговоре» («Первый канал»).

«Появление такой клетки связывают с шотландскими твидами. А ее популяризацию в светском обществе приписывают английскому королю Эдуарду VIII в те времена, когда он еще был принцем Уэльским», — рассказала Эвелина Хромченко, ведущая программы.

Она представила три образа с модной клеткой.

Образ с кожаным платьем построен на принципе борьбы и единстве противоположностей. В пальто «собачий клык» вложен в еще более крупный по размеру рисунок, таким образом клетка получается абсолютно огромной.

«Рок-н-рольная кожа контрастирует с очень элегантной по своей основной идее клеткой с ее историческим контекстом довольно активно», — объяснил эксперт прелесть этого неординарного образа.

Крайнее платье слева напоминает мини 60-х.

«Здесь все правила стиля очень понятны: мини в сочетании с хорошими ногами и экстравагантными аксессуарами», — сказала Хромченко.

По ее мнению, крупная клетка платья отлично подходит молодым стройным девушкам. На крупных женщинах более солидного возраста, подобный рисунок уже будет не так эффектен.

больше по теме Хромченко показала женский костюм, который никогда не выйдет из моды Дамам стоит обратить внимание на красный цвет и свободные брюки.

Самый сложный образ – центральный с экстравагантной мини-юбкой. Чтобы он не был вульгарным, его сгладили высокими сапогами и классической блузой с бантом.