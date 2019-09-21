«Гусиная лапка» в сочетаниях и контрастах: Хромченко раскрыла тонкости главного тренда осени

Этот геометрический орнамент называют иногда «зуб собаки», иногда «ломаная клетка» или по-французски pied-de-poule (куриная лапка). А чаще всего, у нас в России, его именуют «гусиной лапкой». Рисунок является одним из главных трендов этой осени. Как его грамотно ввести в свой гардероб – рассказали на «Модном приговоре» («Первый канал»).
«Появление такой клетки связывают с шотландскими твидами. А ее популяризацию в светском обществе приписывают английскому королю Эдуарду VIII в те времена, когда он еще был принцем Уэльским», — рассказала Эвелина Хромченко, ведущая программы.
Она представила три образа с модной клеткой.
Образ с кожаным платьем построен на принципе борьбы и единстве противоположностей. В пальто «собачий клык» вложен в еще более крупный по размеру рисунок, таким образом клетка получается абсолютно огромной.
«Рок-н-рольная кожа контрастирует с очень элегантной по своей основной идее клеткой с ее историческим контекстом довольно активно», — объяснил эксперт прелесть этого неординарного образа.
Крайнее платье слева напоминает мини 60-х.
«Здесь все правила стиля очень понятны: мини в сочетании с хорошими ногами и экстравагантными аксессуарами», — сказала Хромченко.
По ее мнению, крупная клетка платья отлично подходит молодым стройным девушкам. На крупных женщинах более солидного возраста, подобный рисунок уже будет не так эффектен.
Самый сложный образ – центральный с экстравагантной мини-юбкой. Чтобы он не был вульгарным, его сгладили высокими сапогами и классической блузой с бантом.
«Таким образом клетка pied-de-poule привязывает нас и все ее модификации к своей исторической составляющей. Если вам необходимо внести в ваш гардероб ноту буржуазности, используйте ее классический размер. Если вы хотите создать нечто экстравагантное, но в то же время, находящееся в рамках приличия, то используйте ее крупный размер. И если вы хотите экспериментировать, но не делать ошибки, выбирайте классическую базу вроде красной блузы с бантом на средней модели», — подытожила Эвелина.