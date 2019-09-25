Звездный стиль

Летучая отметилась в Париже с трендовой буржуазной сумочкой мини

Для прогулки по городу она выбрала твидовый белый пиджак и черные укороченные брюки.

Летучая отметилась в Париже с трендовой буржуазной сумочкой мини
Елена Летучая. Фото Global look press

Телеведущая Елена Летучая в настоящее время пребывает во Франции. Цель ее визита – посещение главной недели моды в Париже. Причем наивысшую заинтересованность у нее вызвал показ нижнего белья.

На улицах самого романтического города мира она появилась в лаконичном образе: белом твидовом пиджаке с черными вкраплениями, черной водолазке и такого же цвета кюлотах.

Ноги звезды украшали стильные черно-белые оксфорды с золотыми элементами. Они идеально сочетались с металлической цепочкой, которая украшала ручку ее сумочки. Кстати, привлекательный аксессуар Летучей соединил сразу два главных тренда этого сезона: буржуазный стиль, предполагающий наличие золотых элементов, и объем мини.

Отметим, что в моде также сумки макси и изделия из меха. Об этом мы писали ранее.

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Летучая отметилась в Париже с трендовой буржуазной сумочкой мини
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