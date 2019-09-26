Кожа в тренде: Хромченко показала самые актуальные модели сезона

«Издревле одежда из кожи олицетворяла мощь и силу человека. А черный цвет символизировал мрак и тьму. Но время идет, устои меняются, и сейчас одежда из кожи означает одно – вы следите за трендами этого сезона», — заявил историк моды Александр Васильев в передаче «Модный приговор» на Первом канале. Его коллега Эвелина Хромченко представила три модных образа из этого материала и дала мастер-класс по выбору изделий из кожи.

По словам эксперта моды, кожа имеет свойство растягиваться на выпуклых местах, исправить эту погрешность в дальнейшем будет практически невозможно. Получившиеся «пузыри» в итоге могут испортить весь вид изделия. Эвелина Хромченко посоветовала держать этот момент в уме, выбирая фасоны из кожи. То есть при ходьбе и сидении кожа нигде не должна натягиваться.

Пример: крайний монохромный образ справа со свободного покроя юбкой. У нее исключено излишнее натяжение. И, скорее всего, она сможет прослужить долго. Несмотря на то что весь образ черный и полностью составлен из кожи, он легкий за счет летящей юбки, короткого топа, который заканчивается на талии и открытой обуви.

Самый модный комплект – посередине. Длинные носочки, короткие штаны, массивная обувь и яркие цвета на ней – это «привет из 90-х». Еще недавно он казался бы смешным, но сегодня необычайно актуален.

Образ с сапогами-ботфортами при недоработке мог бы оказаться вульгарным. Например, если бы ботфорты были лакированными или красными. Здесь кожа матовая. Кроме того, стилисты смягчили стиль розовой блузой в горох стиля «леди-лайк».