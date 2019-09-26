Звездный стиль

Кожа в тренде: Хромченко показала самые актуальные модели сезона

Эксперт моды дала мастер-класс по выбору и сочетанию изделий.

Кожа в тренде: Хромченко показала самые актуальные модели сезона
Эвелина Хромченко скриншот программы "Модный приговор" на "Первом канале"

«Издревле одежда из кожи олицетворяла мощь и силу человека. А черный цвет символизировал мрак и тьму. Но время идет, устои меняются, и сейчас одежда из кожи означает одно – вы следите за трендами этого сезона», — заявил историк моды Александр Васильев в передаче «Модный приговор» на Первом канале. Его коллега Эвелина Хромченко представила три модных образа из этого материала и дала мастер-класс по выбору изделий из кожи.

По словам эксперта моды, кожа имеет свойство растягиваться на выпуклых местах, исправить эту погрешность в дальнейшем будет практически невозможно. Получившиеся «пузыри» в итоге могут испортить весь вид изделия. Эвелина Хромченко посоветовала держать этот момент в уме, выбирая фасоны из кожи. То есть при ходьбе и сидении кожа нигде не должна натягиваться.

"Модный приговор". Фото
Одежда из кожи, скриншот программы «Модный приговор» на Первом канале

Пример: крайний монохромный образ справа со свободного покроя юбкой. У нее исключено излишнее натяжение. И, скорее всего, она сможет прослужить долго. Несмотря на то что весь образ черный и полностью составлен из кожи, он легкий за счет летящей юбки, короткого топа, который заканчивается на талии и открытой обуви.

Самый модный комплект – посередине. Длинные носочки, короткие штаны, массивная обувь и яркие цвета на ней – это «привет из 90-х». Еще недавно он казался бы смешным, но сегодня необычайно актуален.

Образ с сапогами-ботфортами при недоработке мог бы оказаться вульгарным. Например, если бы ботфорты были лакированными или красными. Здесь кожа матовая. Кроме того, стилисты смягчили стиль розовой блузой в горох стиля «леди-лайк».

«Таким образом убрали визуальный контекст женщины с пониженной социальной ответственностью», — пошутила Хромченко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ВасильевкожаПрограмма "Модный приговор"шоу "Модный приговор"Эвелина Хромченко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кожа в тренде: Хромченко показала самые актуальные модели сезона
Интересно?
Поделись с друзьями: