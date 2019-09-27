Звездный стиль

В тренде: Вербицкая в платье пудрового оттенка появилась в «Геликон-опере»

59-летняя телеведущая не скрывает, что тщательно следит за своим имиджем.

В тренде: Вербицкая в платье пудрового оттенка появилась в «Геликон-опере»
Лариса Вербицкая (Фото: Globallookpress.com)

59-летняя Лариса Вербицкая опубликовала в Instagram понравившееся ей фото, приняв участие в новой импровизированной фотосессии. По словам телеведущей, она посетила премьеру спектакля «Мистер Георг Отс» в «Геликон-опере». На личной страничке микроблога знаменитость поделилась своими впечатлениями от увиденного.

«Волнующая премьера… Он, знакомый нам с детства, снимет маску: малоизвестные факты биографии помогают вдруг понять, как Георгу Отсу удалось, оставаясь чужим среди своих, стать героем эпохи и покорить сердца миллионов. Мистика, любовь, политика и вечная борьба со стихией в жизни гения – теперь на сцене Геликона», — отметила в комментариях к свежему посту Вербицкая.

Для выхода в свет 59-летняя телеведущая выбрала приталенное платье трендового в этом сезоне оттенка розовой пудры. Свой образ Лариса дополнила бежевыми туфлями-лодочками на небольшом каблуке и сумочкой-клатч. Знаменитость не стала отказываться от аксессуаров, отдав предпочтение украшению в виде подвески.

В одном из интервью телеведущая призналась, что тщательно следит за своим имиджем, особое внимание Вербицкая уделяет макияжу. По словам Ларисы, в последнее время она всерьез пересмотрела содержимое своей косметички, выбрав легкие тонирующие текстуры, близкие к ее природному оттенку кожи. Так, по мнению телеведущей, макияж выглядит максимально натуральным. Разумеется, Вербицкая не стала отказывать себе в использовании алой помады, являющимся «женским оружием обольщения». Но, к подобной цветовой палитре знаменитость прибегает редко, сравнивая эту яркую гамму с «тяжелой артиллерией».

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Тэги:

Звездный стильЛариса Вербицкаямода и стильТренды 2019
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В тренде: Вербицкая в платье пудрового оттенка появилась в «Геликон-опере»
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