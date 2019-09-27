Звездный стиль

Калашникова рассекретила цветовые тренды на весну-лето 2020 года

Модель недавно побывала на Неделе моды в Милане.

Калашникова рассекретила цветовые тренды на весну-лето 2020 года
Анна Калашникова/Фото: https://www.instagram.com/p/B2v45SZCzzv/

Модель и актриса Анна Калашникова рассекретила, какие цвета будут в моде весной и летом в 2020 году. Знаменитость рассказала, что недавно вернулась с fashion-недели в Милане – там она присутствовала, поскольку имеет профильный интерес и является владелицей бутика. Калашникова рассказала – для того, чтобы быть в тренде в грядущее межсезонье, женщины и девушки уже сейчас могут начать закупать одежду оранжевого цвета. Акцент на морковном оттенке на подиумах продемонстрировал бренд Prada.

Еще одним важным цветом весной и летом станет синий. Анна отметила, что все оттенки в этом сегменте подразумевают под собой верность, честь и постоянство, поэтому если девушка хочет создать для себя правильный образ, она не может обойти эту палитру стороной. Fila и Boss, в свою очередь, напомнили модникам о том, что классический песочный никогда не утратит своих позиций – он, как и черный, должен быть в гардеробе каждой девушки.

Также Калашникова подчеркнула, что через год на улицах города можно будет увидеть максимально откровенно одетых россиянок, ведь новые тенденции стремятся к безграничной сексуальности. Бренды призывают полностью отказаться от бюстгальтеров и начать носить короткие юбки. Не исключено, что основанные на этих принципах образы эксперты увидят и на планирующейся Российской неделе моды.

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Калашникова рассекретила цветовые тренды на весну-лето 2020 года
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