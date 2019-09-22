Звездный стиль

Лариса Вербицкая поддержала в Нью-Йорке тренд на клетку

Телеведущая по-прежнему предпочитает в обыденной жизни брючные комплекты.

Лариса Вербицкая поддержала в Нью-Йорке тренд на клетку
Лариса Вербицкая /globallookpress. com

59-летняя Лариса Вербицкая, всегда женственная и нежная на экране, в обыденной жизни выбирает динамичный стиль, в основе которого обычно заложены брюки. На женственных дамах а-ля мужские образы смотрятся особенно чарующе.

В настоящий момент телеведущая отдыхает в Америке. Ранее она посетила Бостон, а сейчас переместилась в Нью-Йорк. Здесь в главном городском музее «Метрополитен» она отметилась в клетчатых укороченных брюках и черном пиджаке, под который подобрала белую классическую футболку. Образ звезда поддержала мини-сумочкой бежевого цвета.

Отметим, что сумки мини в этом сезоне на взлете популярности, впрочем, как и сумки максимальных размеров. Модный эксперт Сергей Никулин среди трендов осени на этот аксессуар также выделил клетку, подчеркнутую буржуазность, авоськи, сумки для шопинга и меховые.

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Лариса Вербицкая поддержала в Нью-Йорке тренд на клетку
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