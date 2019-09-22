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Жена Газманова очаровала снимком без макияжа

Певец вышел с супругой Ириной на прогулку в лес.

Жена Газманова очаровала снимком без макияжа
Газманов с женой /globallookpress.com

Марина, 50-летняя супруга Олега Газманова, опубликовала в своем блоге снимки с осенней лесной прогулки. Фотографии вызвали волну восторженных отзывов у подписчиков.

Женщина очаровала своей естественной красотой и гармоничным спокойным образом. Многие подписчики нашли, что Марина и Олег напоминают брата и сестру.

«Очень похожи!», «Вторую фотографию в рамочку, больно хороши с Олегом», «Почему мужчина и женщина, прожившие много лет в браке, становятся похожи внешне?» — можно прочитать в комментариях.

Кстати, сын Марины Филипп, которого она родила от Вячеслава Мавроди, бывшего вице-президента «МММ», тоже удивительным образом похож на своего приемного отца Олега Газманова. Известно, что певец даже забирал Марину с ним из роддома в 1997 году. Позже женщина разошлась с фигурантом дела о мошенничестве «МММ» и вышла замуж за Газманова.

Пара также воспитывает дочь Марианну 2003 года рождения. У Газманова есть сын от первого брака Родион, который родился в 1981 году.

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Ирина ГазмановаМарианна ГазмановаМарина ГазмановаОлег Газманов
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Жена Газманова очаровала снимком без макияжа
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