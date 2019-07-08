Звездный стиль

Марина Ким в топе и мини-шортах поддержала моду на деним

Имиджмейкер Елена Бестави отметила, что и в этом сезоне шорты подобной модели по-прежнему актуальны.

Марина Ким в топе и мини-шортах поддержала моду на деним
Марина Ким (Фото: Борис Кудрявов/"КП")

О моде на деним представительницам прекрасного пола напомнила еще модный эксперт Эвелина Хромченко. По ее словам, в тренде так называемый искусственно состаренная джинса. В свою очередь, имиджмейкер Елена Бестави в интервью Teleprogramma.pro уточнила, что в этом летнем сезоне знаменитости поддержат моду на мини-шорты, как впрочем и годом ранее.

На личной страничке в Instagram телеведущая Марина Ким опубликовала свежий кадр, на котором она запечатлена в джинсовых мини-шортах и белом топе. Снимки были сделаны на балконе гостиничного номера, во время итальянских каникул знаменитости. Образ теледивы дополнили солнцезащитные очки и поясная сумка.

Марина Ким в мини-шортиках попозировала на балконе отеля (Фото: Instagram.com/marina_kim_tv)

К слова, ранее своими фото в шортах делилась Равшана Куркова. Актриса из сериала «А у нас во дворе» опубликовала пляжный снимок. Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники отметил, что артистка отдает предпочтение женственным нарядам. Оценивая гардероб Равшаны, историк моды добавил, что знаменитость на экономит на себе, но носит брендовые вещи без фанатизма.

Моду на мини-шорты уже поддержали модель Виктория Лопырева, певица Ани Лорак, Ирина Шейк, актриса Екатерина Климова, Светлана Бондарчук.

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звездный стильМарина КимРавшана Куркова

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Марина Ким в топе и мини-шортах поддержала моду на деним
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