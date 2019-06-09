Снаткиной понравилось фото 50-летней Бондарчук в мини-шортах

50-летняя Светлана Бондарчук отдыхает в Португалии. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, приняв участие в новой импровизированной фотосессии. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука позировала перед объективом фотокамеры в джинсовых мини-шортах, белой футболке с принтом, поверх которой она накинула синюю рубашку. Образ модели дополнили ярко-коралловые ботинки.

«Дерево в фиолетовых цветах, а я в розах», — подметила Светлана.

больше по теме Светлане Бондарчук предложили назвать щенка Паулиной Звезда обратилась к подписчикам за советом.

Меньше чем за сутки фото Светланы Бондарчук оценили порядка 10 тысяч человек в том числе и партнерша Кирилла Сафонова по сериалу «Татьянин день» Анна Снаткина. Актриса поставила «Лайк» под фото модели.

Ранее Бондарчук рассказывала своим подписчикам о тех продуктах и блюдах, которые присутствуют в ее рационе. Как и модель Ирина Шейк, которая не видит смысла изнурять себя голодовками и «питаться одной маковой росой», Светлана позволяет себе некоторые слабости, если речь идет о еде.

«Очень люблю ряженку, сливочное масло и сыр. Утром ем хлеб и жить не могу без обычных спагетти, безглютеновые мне не нравятся», — сетует модель.

Даже на отдыхе Светлана не забывает о ежедневных занятиях спортом и находит время для йоги. После того, как модель подтвердила свой разрыв с Федором Бондарчуком — он перестал скрывать роман с Паулиной Андреевой, а саму Светлану стали все чаще видеть в компании галериста Сергея Табунова.