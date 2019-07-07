Куркова появилась на пляже в джинсовых мини-шортах

Актриса не только поделилась свежим кадром в Instagram, но и раскрыла секрет стройных ног.

38-летняя Равшана Куркова на личной страничке в Instagram опубликовала свежее пляжное фото. В кадре актриса из сериала «А у нас во дворе» предстала в джинсовых мини-шортах и лифе от купальника. Не забыла Равшана и о солнезащитных очках.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ссылаясь на слова имиджмейкера Елены Бестави, этим летом, как впрочем и годом ранее, мини-шорты также будут пользоваться популярностью у представительниц прекрасного пола. Кроме того, тренд-аналитик подметила: знаменитости отдают предпочтение шортам, желая привлечь внимание окружающих к собственной персоне и «подчеркнуть свою сексуальность».

В свою очередь, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев оценивая гардероб Равшаны Курковой добавил, что знаменитость отдает предпочтение сдержанным нарядам. У девушки нет перебора в декоре и украшениях. При этом, по словам историка моды, актриса не стеснена в средствах. Равшана не экономит на себе, примеряя статусные, пафосные вещи. Однако наряды известных брендов она носит без фанатизма.

Для отдыха Куркова выбирает удобную и практичную одежду. Для пляжного отдыха знаменитость отдала предпочтение мини-шортам. В комментариях под свежим снимком в микроблоге, Равшана по просьбе подписчицы раскрыла секрет стройных ножек.

«С купальником понятно. Равшана, а где такие ноги взять?!» — обратилась к Курковой поклонница под ником @tanuska20. «Стретчинг (комплексная растяжка тела, — Прим. ред.) очень помогает держать их стройными и сильными, рекомендую», — отметила актриса.

Поддерживать фигуру в тонусе Равшане помогают физические нагрузки и правильное сбалансирование питание.