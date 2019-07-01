Пресс на зависть: Шейк в мини-шортах повеселилась с друзьями

Ирина Шейк недавно была признана лучшей моделью для рекламы купальников. Русская красавица обладает стройной и подтянутой фигурой. Не удивительно, что именно на ее теле бикини смотрится безупречно. Но если в карьере девушку преследует только успех, то в личной жизни дело обстоит иначе. В последнее время все больше слухов ходит о размолвке модели с ее возлюбленным Брэдли Купером. Инсайдеры заверяют, что пара распалась.

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Будто в подтверждение этому Шейк переехала в Нью-Йорке, где теперь ее то и дело снимают папарацци. Она то гуляет с двухлетней дочкой Леей, то со своей мамой, которая приехала ее поддержать. Девушка выглядит невозмутимой. То и дело она подчеркивает фигуру стильными нарядами. Купера рядом с ней не видели уже больше двух месяцев. Зато неделю назад модель снялась в обнимку с известным манекенщиком Эдемом Дуссу, который назвал ее самой красивой женщиной. А на днях Ирина провела время с дизайнером Реккардо Тиши и ангелом Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол.

Примечательно, что накануне в Нью-Йорке состоялся парад, организованный ЛГБТ-активистами. Весь город заполонили мужчины, облаченные в эпатажные наряды. Поддержала своих друзей с нетрадиционной ориентацией и Шейк. Она выбрала в джинсовые мини-шорты и футболку с радужным принтом. В таком виде она гуляла по городу и веселилась с Риккардо и другими мужчинами. В соцсети модель разместила фото, на котором запечатлена с ними.

Ирина много смеялась и даже успела продемонстрировать свою фирменную походку. Девушка вела себя непринужденно. Посмотрев парад, она отправилась на концерт, который на открытом воздухе дала певица Мадонна. Похоже, что модель не переживает из-за разрыва отношений с Купером. Она продолжает наслаждаться жизнью.