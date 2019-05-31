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«Лайк» от бывшего: Баскову понравилось фото Лопыревой в джинсовых мини-шортах

Певец не упустил из виду новый снимок Виктории Лопыревой в Instagram.

«Лайк» от бывшего: Баскову понравилось фото Лопыревой в джинсовых мини-шортах
Виктория Лопырева (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

35-летняя Виктория Лопырева за время пребывания в Москве не только успела совершить пешую прогулку по столичным улочкам, но и поучаствовала в импровизированной фотосессии. На одном из кадров она позирует в белой толстовке и коротких джинсовых шортах. Образ Виктории дополнили белые кроссовки.

Примечательно, что снимок модели в мини-шортах не упустил из виду ее экс-возлюбленный Николай Басков. Певец оценил кадр модели, поставив «лайк» под ее фото. Однако от комментариев исполнитель воздержался.

Виктория Лопырева в мини-шортах
Басков поставил «лайк»под снимком Виктории Лопыревой в мини-шортах (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

К слову, после того как Виктория Лопырева перестала скрывать беременность, репортеры связались с Николаем Басковым, который откровенно заявил, что не знал об интересном положении девушки. Певец отметил, что после расставания они практически не общаются.

Отцом первенца модели стал бизнесмен Игорь Булатов. Малыш появился на свет в феврале. С рождением сына Марка Лео Лопырева стала больше времени уделять близким и семье. При этом Виктория уверена, что в первую очередь женщина должна быть женственной и заботиться о своей внешности.

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«Лайк» от бывшего: Баскову понравилось фото Лопыревой в джинсовых мини-шортах
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