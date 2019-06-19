Мини-шорты в моде: Климова поддержала летний тренд

Несколькими дням ранее стало известно, что Екатерина Климова подала на развод с Гелой Месхи. Будущие супруги познакомились на съемочной площадке ленты «Волчье солнце». У пары есть общая трехлетняя дочь Белла. Примечательно, что старшей наследнице Климовой — Елизавете, которую актриса родила от ювелира Ильи Хорошилова, уже исполнилось 17 лет.

За плечами у знаменитости были отношения и с Игорем Петренко. Их брак распался после появления на свет второго сына. От артиста Екатерина родила Матвея, ему 12 лет и Корнея, ему 10 лет.

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После известия о разрыве с Гелой Месхи, актриса успела побывать на вечеринке в честь дня рождения Екатерины Вуличенко. Среди приглашенных присутствовала и Оксана Акиньшина. А несколькими часами ранее знаменитость опубликовала в Stories свежий снимок со старшей дочерью Лизой. На одном из светских мероприятий Екатерина появилась в мини-шортах, жакете и белой блузе. Образ актрисы дополнили белые кроссовки.

Дочка Климовой не скрывает: она во всем берет пример со своей мамы. Девушка подметила, что у Екатерины нет проблем с лишним весом. Даже после рождения ее братьев и сестре мама Елизаветы смогла сбросить набранные за время беременности килограммы. Сама актриса утверждает, что всему искусственному она предпочитает натуральность. А красота дня нее — это в первую очередь здоровье волос, кожи и ногтей.