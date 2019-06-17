Пригожин заметил фото Лорак в джинсовых мини-шортах

Украинская исполнительница Ани Лорак привлекла внимание музыкального продюсера Иосифа Пригожина своим фото в джинсовых мини-шортах. Снимок артистка опубликовала на личной страничке в Instagram, получив «лайк» от супруга певицы Валерии. К слову, не обошли стороной пост исполнительницы и другие знаменитости, среди которых Марина Юдашкина, «Золотой голос России» Николай Басков и Сергей Лазарев.

Ни для кого не секрет, что Ани Лорак близко дружит с Лазаревым. Певец даже познакомил своего сына Никиту с наследницей украинской исполнительницы и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу — восьмилетней Софией.

Ани Лорак не скрывает, что, как и другим представительницам прекрасного пола, ей приходится следить за своей фигурой. Вынашивая дочь, артистка поправилась на пятнадцать килограммов. Однако практически сразу после родов Ани решила взять себя в руки. К слову, так же поступила и Полина Гагарина, которая была недовольна своим отражением в зеркале. Похудеть Лорак смогла благодаря сбалансированному здоровому питанию и физическим нагрузкам. Особое внимание певица уделяет прессу.