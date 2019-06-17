ЗВЕЗДЫ

Пригожин заметил фото Лорак в джинсовых мини-шортах

Супруг певицы Валерии отметился «лайком» под фото украинской исполнительницы в Instagram.

Пригожин заметил фото Лорак в джинсовых мини-шортах
Ани Лорак (Фото: Instagram.com/anilorak)

Украинская исполнительница Ани Лорак привлекла внимание музыкального продюсера Иосифа Пригожина своим фото в джинсовых мини-шортах. Снимок артистка опубликовала на личной страничке в Instagram, получив «лайк» от супруга певицы Валерии. К слову, не обошли стороной пост исполнительницы и другие знаменитости, среди которых Марина Юдашкина, «Золотой голос России» Николай Басков и Сергей Лазарев.

Ни для кого не секрет, что Ани Лорак близко дружит с Лазаревым. Певец даже познакомил своего сына Никиту с наследницей украинской исполнительницы и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу — восьмилетней Софией.

 

Пригожин восхитился снимком Ани Лорак в мини-шортах
Муж Валерии не оставил без внимания снимок Ани Лорак (Фото: Instagram.com/anilorak)

Ани Лорак не скрывает, что, как и другим представительницам прекрасного пола, ей приходится следить за своей фигурой. Вынашивая дочь, артистка поправилась на пятнадцать килограммов. Однако практически сразу после родов Ани решила взять себя в руки. К слову, так же поступила и Полина Гагарина, которая была недовольна своим отражением в зеркале. Похудеть Лорак смогла благодаря сбалансированному здоровому питанию и физическим нагрузкам. Особое внимание певица уделяет прессу.

Вам может быть интересно:

Лопырева запечатлела на фото Булатова с сыном на руках Банщикова позировала на «Кинотавре» в компании Вадима Верника Темникова на новом портретном фото не стала скрывать веснушки

Тэги:

Ани Лоракзвездный стильИосиф Пригожин
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пригожин заметил фото Лорак в джинсовых мини-шортах
Интересно?
Поделись с друзьями: