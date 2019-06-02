Ах, эти ножки: Пугачева, Лобода, Брежнева и другие звезды выбирают на лето модные шорты

Стилист Елена Бестави советует при выборе шортиков обращать внимание и на трендовые оттенки сезона.

Стилист Елена Бестави не сомневается, что звезды отечественного шоу-бизнеса отдают предпочтение мини-шортикам, желая привлечь внимание к собственной персоне и подчеркнуть свою сексуальность.

Правильно подобранные шорты визуально делают ноги длиннее. В этом очень хорошо работают модели с высокой посадкой — полагает эксперт.

Выбирая цвет шорт можно опираться на модные в этом сезоне: коралловый, желтый, лиловый. При этом стоит помнить, что теплые оттенки визуально увеличивают формы, а холодные стройнят.

«Перефразируя известную фразу, можно сказать – мода проходит, а шорты остаются. Объяснение этому только одно – шорты очень практичны. Меняются длина, цвет, фактура, декор в соответствии с тенденциями сезонов», — отметила стилист Елена Бестави.

Носить мини-шорты лучше со свободными рубашками или топами. Для вечера можно выбрать варианты с пиджаком, жакетом или же толстовкой или худи. Укороченные варианты верха лучше сочетать с более удлиненными моделями шорт.

А кто из знаменитостей российского шоу-бизнеса поддерживает моду на шортики узнаем в фотоленте Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева (70 лет)

Примадонна в свои 70 не отказывается от мини-шорт. И если раньше в ее гардеробе можно увидеть изобилие туник и балахонов, то после похудения исполнительница стала отдавать предпочтение брюкам-дудочкам, юбкам и коротким платьям. Ни для кого не секрет, что Алла Борисовна ограничивает себя в еде из-за сахарного диабета. В ее рацион входит только здоровая и правильная пища — овощи и рыба на пару, супы и фрукты. Кроме того, с рождением двойняшек Лизы и Гарри она отказалась и от вредных привычек.

Пугачева примерила джинсовые шортики и жилетку, дополнив образ солнезащитными очками. А маленькая Лиза позировала перед объективами фотокамер в желтом сарафане и джинсовой куртке.

Валерия (51 год)

Такая трендовая вещь, как шортики, есть и в гардеробе супруги музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Ради того, чтобы носить мини ей приходится отказывать себе во многом. Кроме того, певица не забрасывает ежедневных тренировок даже на отдыхе. Валерия не сомневается: самое важно — это питание. Наладить рацион, по мнению исполнительницы, могут помочь диетологи. Сама артистка исключила из рациона мучные изделия, отдав предпочтение злаковым кашам и свежевыжатым сокам.

Под тканевые шорты супруга Иосифа Пригожина примерила белую футболку, кепку того же оттенка и сабо на плоской подошве с небольшим каблучком.

Лера Кудрявцева (48 лет)

Возлюбленная Игоря Макарова отдает предпочтение женственным нарядам — платьям, брючным костюмам, юбкам, шифоновым блузкам. Однако на каникулах она позволяет себе отойти от привычного — продуманного до мелочей образа. При этом в отличие от многих своих коллег Лера Кудрявцева практически не ограничивает себя в рационе. По словам Саши Савельевой, она ест даже пельмени. А в перерывах между съемками лакомиться чипсами. Сама телеведущая утверждает, что не представляет своей жизни без хлеба. Это мучное изделие она может есть даже с макаронами.

Ведущая программы «Секрет на миллион» и соведущая Оскара Кучеры в шоу «Звезды сошлись» на отдыхе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым позировала на яхте в простой белой футболке и шортах светло-телесного оттенка.

Юлия Высоцкая (45 лет)

Супруга режиссера Андрея Кончаловского наряду с элегантными дизайнерскими нарядами также обращает внимание и на неформальный, более молодежный стиль. В гардеробе актрисы вполне можно найти шорты, майки и сарафаны. При этом Юлия Высоцкая не видит смысла истязать себя диетами. Секрет телеведущей прост — она советует относиться к себе, как к ребенку: если детям какой-то продукт вреден, значит и взрослому также стоит отказаться от нездоровой пищи.

«Я ем только тогда, когда действительно хочу есть, и только то, что хочу» — добавила артистка в интервью изданию 7Days.

Юлия Высоцкая выбрала для прогулки джинсовые мини-шорты и белую футболку с принтом. Образ актрисы дополнила шляпка нежно-розового оттенка и кроссовки.

Ани Лорак (40 лет)

Украинская исполнительница уже позировала перед объективами фотокамер и в шелковых сорочках, и в латексных платьях, и в брючных костюмах. Однако на отдыхе экс-супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, как впрочем и Лера Кудрявцева, отдает предпочтение более практичным образам. Ани Лорак не скрывает, что ей приходится следить за собой. К слову, «тренером» для исполнительницы стала Синди Кроуфорд, именно у нее певица позаимствовала упражнения для своей ежедневной утренней гимнастики.

Каждое утро Ани начинает с получасового комплекса упражнений для того, чтобы дать телу проснуться, почувствовать тонус в мышцах и начать новый день с позитива. Эту зарядку она практикует с юности».

Ани Лорак примерила простую черную футболку и джинсовые мини-шорты. Подобрав к наряду удобные кроссовки.

Вера Брежнева (37 лет)

Мама двоих детей — экс-солистка группы «ВИА Гра» любит импровизировать со своими нарядами. Её можно увидеть, как в брендовых дизайнерских вещах, так и в нарядах, которые может выбрать ее дочь-подросток. Сама Вера утверждает, что как и другие представительницы прекрасного пола — она расположена к полноте. И если исполнительница начнет есть торты, колбасу и другие продукты, то уже через пару месяцев наберет лишний вес. Поэтому в рацион артистки входят только полезные продукты: овощи, злаки, фрукты, мёд и, конечно, питьевая вода.

Вера Брежнева с дочкой Софией отдали предпочтение мини-шортам. Вот только певица выбрала темно-синий оттенок, а ее наследница — голубой. Свой образ исполнительница дополнила черным топом и белой рубашкой.

Светлана Лобода ( 36 лет)

На личной страничке в Instagram украинская исполнительница уже показывала свои фото в бикини и сценических костюмах. А вот на отдыхе Светлана Лобода дефилирует в сарафанах и шортах. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода, как и Вера Брежнева придерживается здорового питания. Певица уверена, что есть нужно как минимум пять раз в день маленькими порциями. По словам исполнительницы, ее главная диета — это всякое отсутствие диет.

Светлана Лобода позировала перед объективом фотокамеры в тканевых полосатых мини-шортах, который она надела поверх закрытого купальника, направляясь на пляж. Образ исполнительницы дополнила широкополая шляпа.

Ляйсан Утяшева (33 года)

Возлюбленная резидента Comedy Club Паши Воли, гимнастка и ведущая проекта «Танцы» охотно позирует перед объективом фотокамеры в джинсовых мини-шортах. По словам Ляйсан, ей удается поддерживать стройность благодаря разным видам танца. С помощью танца девушка избавляется от накопившейся за день усталости, раздражительности. Танцы идеально подходят для тех, кому скучно в спортзале, считает Утяшева.

Ляйсан Утяшева примерила джинсовые мини-шортики синего оттенка и черный топ с принтом. Образ девушки дополнили солнцезащитные очки.