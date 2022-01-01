Гуляли так, что всю деревню чуть в щепки не разнесли! 72-летняя Пугачева закатила пирушку в новогоднюю ночь

Бой курантов, танцы до упаду, богатый стол, фейерверки и салют - Примадонна с семьей и друзьями веселилась до утра.

Сайт Teleprogramma.pro следил за тем, как Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин отмечали Новый год. В их родовом гнезде в подмосковной деревне Грязь собрались звездные гости и члены большой семьи. На банкет в замок Примадонны приехал весь свет столичного бомонда: чета Юдашкиных, именитый композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Алина Редель и многие другие.

Трансляцию вечера в своем микроблоге на радость поклонникам вел шоумен Максим Галкин. Он даже успел «подловить» Примадонну, когда та тайком пыталась сжечь заветный листочек с желанием, которое она загадала под бой курантов. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале попросил любимую жену не показывать фанатам, что написано на бумажке, отметив, что тогда ее желание попросту не сбудется.

В кадр попали и другие гости. Юлия Проскурякова кружилась по залу в мини-платье стиля бэби-долл в горошек, а ее муж Игорь Николаев пришел в замок к Примадонне в алом новогоднем свитере. Даже своим детям — восьмилетним двойняшкам Гарри и Лизе певица разрешила в эту ночь лечь спать попозже. Они веселились вместе со взрослыми, компанию им составила внучка Примадонны — Клавдия. А вот Кристины Орбакайте и ее мужа бизнесмена Михаила Земцова среди гостей видно не было.

Жена именитого модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина запечатлела богатый стол в замке Примадонны, показав, чем певица почивала гостей. До основных горячих блюд Алла Борисовна попросила подать легкие закуски, традиционные новогодние салатики, деликатесы и, конечно же, фрукты с ягодами — груши, голубика и, о чудо, малина. Не забыла певица и про самовар — неотъемлемый атрибут деревенской жизни.

После застолья вся честная компания высыпала во двор замка, чтобы полюбоваться фейерверками и салютом. Примадонна от нетерпения приплясывала на месте, а Галкин что-то вопил и радовался как дитя. Замерзшие двойняшки Гарри и Лиза с внучкой певицы Клавой жались к маме, чтобы хоть как-то согреться на морозе. Такой эффектный салют был слышен во всей округе. Им смогли полюбоваться и жители подмосковной Грязи. Примадонна в новогоднюю ночь закатила пирушку, которая удалась на славу. Гости гуляли так, что чуть не разнесли всю деревню в щепки. Так, позже шутили поклонники шоумена Максима Галкин.

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