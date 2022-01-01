«Блистать на фоне хозяйки замка в Грязи?»: молодая жена Николаева щегольнула коленками в платье бэби-долл

Алла Пугачева собрала за богатым столом в замке в деревне Грязь всех близких друзей. Именитый композитор Игорь Николаев пришел вместе с молодой женой Юлией Проскуряковой. Певица щегольнула на праздничном вечере в мини-платье стиля бэби-долл в горошек. Жена музыканта сверкнула изящными коленками и стройными ножками.

А вот Алла Пугачева появилась среди гостей в особняке в скромном платье-балахоне и с легкой укладкой — «отутюженные локоны»заменили на этот вечер буйство мелких кудряшек и начес. В отличие от хозяйки замка в деревне Грязь, Юлия Проскурякова не постеснялась блистать в мини.

«С годом Тигра!! И пусть он будет такой же ручной, ласковый и добрый, как на этом фото! Счастья, любви и здоровья всем в Новом 2022 году!» — отметила певица. «Блистать на фоне хозяйки замка в Грязи?? Сделано!», «Алла тоже красотка, не обижайте нашу приму», «Обе красавицы, но Юлька просто богиня», «Какие стройные ножки! Где вы их прятали??», «Платье очень миленькое», «Стройняшка», — пишут фолловеры.

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