Клава — принцесса из средневековья, а Лиза — Снежная королева: Пугачева разрешила двойняшкам и внучке лечь спать позже обычного

Дети отмечали Новый год вместе со взрослыми. И с удовольствием послушали поздравление президента по ТВ в гостиной за богатым столом.

Алла Пугачева не стала выступать против того, чтобы ее дети — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза повеселились на новогодней вечеринке. Примадонна разрешила детям лечь спать позже обычного. В своем микроблоге шоумен Максим Галкин поделился редкими домашними кадрами, запечатлев всю свою семью у богатого праздничного стола. Все собрались в просторной гостиной, чтобы послушать поздравление президента по ТВ.

В гости к именитой бабушке в деревню Грязь приехала и девятилетняя Клава. Она блистала в образе средневековой принцессы, примерив изящное скромное платье. А Лиза отдала предпочтение белоснежному наряду и меховой пелерине, она походила на Снежную королеву из сказки. Зато ее братик-двойняшка Гарри оделся в спортивном стиле.

Среди гостей отметились: чета Юдашкиных, именитый композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и многие другие. Богатый стол в доме Пугачевой ломился от закусок и деликатесов. Примадонна позаботилась о том, чтобы все гости были сыты и веселы.

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