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Мамина дочка! Лиза Галкина прижалась к Алле в мехах, когда вся семья вышла полюбоваться на салют в Грязи

Шоумен Максим Галкин устроил целое представление на радость местным жителям.

Мамина дочка! Лиза Галкина прижалась к Алле в мехах, когда вся семья вышла полюбоваться на салют в Грязи
Алла Пугачева и Марина Юдашкина. Фото: Instagram.com/marinayudashkina

72-летняя Алла Пугачева слывет гостеприимной хозяйкой. В новогоднюю ночь она собрала за большим столом в родовом гнезде в подмосковной деревне Грязь близких друзей. Примадонна накрыла богатый стол с деликатесами, не обошлось и без традиционных салатиков и закусок. Среди гостей были замечены: четы Юдашкиных, именитый композитор Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова, а также многие другие.

Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой и внучкой Клавой
Лиза Галкина прижалась к маме Алла во дворе замка, когда вся семья вышла полюбоваться на салют. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

После боя курантов и поздравления президента вся семья вышла во двор замка полюбоваться красочным фейерверком. Лиза Галкина нежно прильнула к маме Алле, с другой стороны именитую бабушку обнимала Клава. А рядом с внучкой Примадонны стоял братик-двойняшка Лизы — Гарри. Дети буквально не отходили от Примадонны. Куда она — туда и они.

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