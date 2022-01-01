Мамина дочка! Лиза Галкина прижалась к Алле в мехах, когда вся семья вышла полюбоваться на салют в Грязи

72-летняя Алла Пугачева слывет гостеприимной хозяйкой. В новогоднюю ночь она собрала за большим столом в родовом гнезде в подмосковной деревне Грязь близких друзей. Примадонна накрыла богатый стол с деликатесами, не обошлось и без традиционных салатиков и закусок. Среди гостей были замечены: четы Юдашкиных, именитый композитор Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова, а также многие другие.

После боя курантов и поздравления президента вся семья вышла во двор замка полюбоваться красочным фейерверком. Лиза Галкина нежно прильнула к маме Алле, с другой стороны именитую бабушку обнимала Клава. А рядом с внучкой Примадонны стоял братик-двойняшка Лизы — Гарри. Дети буквально не отходили от Примадонны. Куда она — туда и они.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.