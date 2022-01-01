Легкий фуршет — салатики, закуски, голубика, малина: чем Пугачева кормила гостей в новогоднюю ночь

Богатый стол Примадонны ломился от яств. Жена шоумена Максима Галкина не забыла даже про самовар.

Алла Пугачева слывет гостеприимной хозяйской и не зря! В ее доме всегда хлебосольно. Даже в новогоднюю ночь Алла Борисовна устроила дома званый ужин, собрав за богатым столом близких друзей. К примеру, отпраздновать Новый 2022 год в деревню Грязь приехали: чета Юдашкиных, Алина Редель, именитый композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и многие другие.

Примадонна разрешила восьмилетним двойняшкам Гарри и Лизе, а также внучке Клаве в эту ночь лечь спать позже обычного. После боя курантов и поздравления президента все отправились во двор замка, чтобы полюбоваться на фейерверки. А Марина Юдашкина засветила в своем микроблоге, чем Алла Пугачева почивала гостей.

Певица до главных горячих блюд устроила мини-фуршет: легкие закуски, деликатесы, сладости на любой вкус, традиционные новогодние салатики, и конечно же, ягоды и фрукты — груши, голубика и, о чудо, даже малина! Примадонна готовилась удивить самых пресыщенных гурманов. Она не забыла и про самовар, важный атрибут деревенской жизни.

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