Аллуся даже вскрикнула! Пугачева после застолья с внучкой выбежала во двор на новогодний фейерверк

Алла Пугачева после съеденных закусок и салатиков вместе с девятилетней внучкой Клавой и двойняшками Гарри и Лизой выбежала во двор особняка, полюбоваться на новогодний фейерверк.

Восхищаясь представлением, за которым явно наблюдали из своих домов все жители окрестности, Примадонна даже вскрикнула от восхищения. Лиза Галкина весь вечер не отходила от именитой мамы, даже во дворе замка малышка грелась, обнимаю Аллу. Рядом с певицей также была ее внучка Клава и сын Гарри.

Все счастливо улыбались и смеялись, встречая Новый год. Галкин без умолку вопил на улице, радуясь как дитя салюту. Такому воодушевлению могли позавидовать все гости на банкете Примадонны. Среди них, кстати, присутствовали: чета Юдашкиных, композитор Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова.

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