«Всегда шла по краю бритвы»: как Лариса Гузеева стала всенародной любимицей, обрела счастье и чуть не потеряла здоровье

Звезда фильма «Жестокий романс», телеведущая Лариса Гузеева в этом году отметила 62-летие. Она по-прежнему востребована, интересна и любима аудиторией. Поэтому когда стали появляться тревожные новости о коронавирусе у звезды, поклонники очень перепугались. Да и сама она призналась, что ей очень страшно.

Ухудшение самочувствия и большой процент поражения легких у Гузеевой заставили понервничать. Но сейчас из больницы приходят более оптимистичные новости. Пока знаменитость идет на поправку, мы вспомнили ее творческий путь, яркие роли и эпатажные заявления.

Лариса Гузеева: биография, детство

Лариса Андреевна Гузеева родом из села Буртинское Беляевского района Оренбургской области. Она родилась 23 мая 1959 года. Ее мать Альбина Андреевна Гузеева была учителем истории, а отец в жизни будущей заслуженной артистки России отсутствовал, его заменил отчим Виктор Макурин, за которого мать Ларисы вышла замуж и от которого родила двоих сыновей.

Когда Лариса училась во втором классе, ее трехлетний брат Олег трагически погиб — он играл со шлангом стиральной машины и в какой-то момент захлебнулся водой. Звезда долгое время винила в этой трагедии себя, поскольку не захотела в тот момент присмотреть за мальчиком, а ушла с подружками.

Через два года после смерти Олега родился Виталий. И Лариса нянчилась с ним с большим усердием. Впоследствии, отслужив в армии, юноша нашел себя в педагогике и стал учителем физкультуры в Оренбурге.

Лариса с детства имела неспокойный характер, росла бунтаркой и задавала жару родителям. Матери будущей телесвахи приходилось не раз краснеть за дочь, которая предпочитала мини и ярко красилась, ведь та училась в той же школе, где работала мама, — мол, плохо воспитывает и справиться с родной дочкой не может. В зрелости Гузеева признается: «Всегда шла по краю бритвы».

А вот цель стать актрисой Гузеева поставила себе еще в детстве. Правда, никто из родных всерьез не воспринимал это намерение — тогда все советские девочки через одну мечтали о сцене. Но Лариса от слов перешла к делу, стоило ей лишь получить аттестат. Она отправилась покорять Москву.

В столице Лариса Гузеева собиралась поступать в театральный вуз, но познакомилась с музыкантом Сергеем Курехиным, и он убедил ее ехать с ним в Ленинград. Там девушка смогла поступить в ЛГИТМиК, сразив приемную комиссию эпатажным внешним видом — чтобы выделиться на фоне столичных абитуриенток, она побрилась налысо.

Там она влилась в местную тусовку, в которую входили Виктор Цой и Борис Гребенщиков, курила и выпивала.

Лариса Гузеева: карьера в кино

По окончании ленинградского вуза Гузеева была распределена в театр Оренбурга. Но служить на сцене не пожелала, а решила покорять кинематограф. Еще на первом курсе она дебютировала в культовом детективе «Место встречи изменить нельзя» в эпизодической роли девушки, танцующей в ресторане с Тараскиным.

А вот следующая роль станет для Гузеевой самой значимой и успешной, пожалуй, за всю ее актерскую карьеру. На роль Ларисы Огудаловой ее утверждает Эльдар Рязанов в свою драму по роману Николая Островского «Бесприданница».

Картина с названием «Жестокий романс» выйдет в 1984 году и сделает красавицу Ларису Гузееву знаменитой и всенародной любимицей. Это уже спустя годы актриса признается: тогда она не понимала всей глубины характера своей героини, и сейчас удивляется, как ей удалось быть на экране столь убедительной.

После «Жестокого романса» предложения посыпались Гузеевой одно за другим. И она оказалась довольно неизбирательной, соглашаясь на подчас сомнительные картины. Ленты с Ларисой выходили ежегодно, но ни одна из них не принесла столь оглушительного успеха.

В 1985 году на экраны вышла драма «Соперницы» о спортсменках-байдарочницах. Гузеева состригла волосы и предстала в картине с короткой стрижкой и в спортивном костюме, явив полную противоположность Ларисе Огудаловой. Романтический флер вокруг персоны Гузеевой растаял, как утренний туман, и самой актрисе впоследствии вернуться к нему так и не удалось.

Всего в карьере актрисы Гузеевой было более полусотни фильмов, большинство прошли незамеченными для зрителя, часть не запомнилась чем-то ярким, и лишь считанные из них пополнили коллекцию советского кинофонда как ценные и знаковые. Это «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» (1986), где Гузеева исполнила роль мадам Анри Фурне, «Секретный фарватер» (1986), в котором актриса сыграла Викторию Мезенцеву, «Жизнь Клима Самгина» (1988), в нем Лариса Гузеев воплотила на экране Елизавету Спивак.

В 90-е годы Лариса Гузеева с маленьким сыном переезжает в Москву в надежде на большее количество выгодных предложений. В 1994 году Гузеева получает звание заслуженной артистки России, снимается в сериалах. Случилась и пара характерных ролей в таких картинах, как «Мария Магдалина», «Игра в любовь», «Наследницы», где появляется на экране в компании Веры Глаголевой, Ирины Скобцевой, Марианны Вертинской, Тамары Акуловой.

Драма «Граффити» (2006) с участием Гузеевой собрала множество наград на различных кинофестивалях. Появляется актриса и в «Ералаше» в роли учительницы английского языка в 2006 году.

На театральные подмостки Лариса Гузеева все-таки выйдет, но как актриса антреприз. Она сыграет в пьесах «Пять вечеров», «Мышеловка», «Клара, деньги и любовь», с которым выступит в разных театрах страны.

Лариса Гузеева: карьера на телевидении

В 2008 году Ларису Гузееву приглашают ведущей шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Она заменила Дарью Волгу и стала лицом проекта. Ее наблюдательность, острота языка, умение раскрыть героев быстро помогли ей завоевать любовь зрителя, и через год актриса получает телевизионную премию «Тэфи» как лучшая ведущая ток-шоу.

На «Давай поженимся!» Лариса Гузеева, профессиональная сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина стали яркой троицей на долгие годы, делая высокие рейтинги передаче и каналу, за что шоу до сих пор не теряет своей популярности и по-прежнему привлекает к экранам миллионы телезрителей.

А поклонникам очень хотелось верить, что ведущие очень дружны и общаются за рамками шоу, но на самом деле между коллегами складываются не столь гладкие отношения. Покинувшая проект в 2020 году Василиса Володина признается, что работать с Ларисой Гузеевой было непросто.

За скандальность и эпатаж на проекте шоу и саму Ларису Гузееву неоднократно высмеивал комик Гарик Харламов. Долгое время Гузеева игнорировала выпады юмориста в свою сторону, но однажды прямо на проекте не выдержала и выпалила: «Достал!».

Роль телесвахи распространилась за пределы съемочной площадки романтического шоу. Ларисе Гузеевой даже поступило предложение от Ивана Урганта женить его соведущего Дмитрия Хрусталева, для которого на вечерней передаче даже создали рубрику «Митькина невеста». Но шоумен так и не обрел личного счастья.

Лариса Гузеева также стала ведущей кулинарного шоу «ТилиТелеТесто» на Первом канале в 2017 году. А на проекте «Минута славы» несколько сезонов подряд была в составе звездного жюри. Также летом 2020 года Первый канал запусти проект «На дачу!», где Лариса Гузеева помогала звездам обустраивать свои загородные участки.

В 2021 году телеканал «Пятница!» пригласил Ларису Гузееву судить участников шоу «ТикТок Талант» в паре с Димой Биланом, где телесваха примерила яркий молодежный имидж, который понравился многим пользователям Сети.

Лариса Гузеева: личная жизнь

Первые отношения у Ларисы Гузеевой завязались, когда она будучи абитуриенткой, приехала поступать в театральный вуз Москвы. Там она встречает музыканта Сергея Курехина, который быстро потерял голову от красоты, она ответила ему взаимностью и уехала с ним в Ленинград.

Провстречавшись с Курехиным четыре года, Гузеева в итоге расстается с ним. Причина — слишком много провинциального замечал в будущей звезде спутник. Она казалась ему слишком грубой, и в итоге музыкант отверг ее, а позже женился на дочке профессора.

В Ленинграде Гузеева недолго была одна. В вузе она сблизилась с Сергеем Шакуровым, который, к слову, и привел ее к Эльдару Рязанову на судьбоносную площадку «Жестокого романса». Актер должен был сыграть Сергея Сергеевича Паратова и поставил условие режиссеру, что Ларису должна сыграть Гузеева. Но в итоге сам отказался от роли в пользу театральных перспектив.

А вот первого мужа актриса встретила уже на других съемках. В 1984 году, работая над картиной «Соперницы», она влюбилась в ассистента оператора Илью Древнова. Бурный роман, свадьба и — большой удар, вот что пришлось пережить Гузеевой в этих отношениях: суженый оказался наркоманом.

Еще будучи в законном браке, Лариса Гузеева вступила в отношения с Дмитрием Нагиевым. Недолгая, но скандальная интрижка привела к тому, что о ней узнала жена артиста Алиса Шер и ушла от него. Но вскоре выяснилось, что женщина беременна, и союз восстановился. Гузеева вернулась к мужу.

Илья Древнов не смог отказаться от пагубной зависимости, и боровшаяся долгих 7 лет звезда в итоге ушла от него. Через некоторое время мужчина скончался от передозировки, его бездыханное тело нашли в парке.

За время этого кошмара сама Гузеева стала прикладываться к бутылке, у нее сформировалась алкогольная зависимость. Начались пьянки, во время которых муж даже поднимал на нее руку.

«Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен. Он стучал гантелью по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелью. Хорошо, не убил», — откровенничала как-то на «Давай поженимся!» телеведущая.

Свою зависимость Гузеева смогла все-таки победить. И в числе первых российских знаменитостей стала открыто обсуждать тему женского алкоголизма в стране.

Вторым мужем Ларисы Гузеевой стал грузинский актер Каха Толордава. Красавица познакомилась с ним на съемках фильма «Избранник» в 1991 году в Тбилиси. Воспитанный интеллигент был редактором картины, а также играл эпизодическую роль священника в ней. Они вскоре зарегистрировали брак в Петербурге, а через месяц на свет появился первенец Ларисы Георгий.

Но рождение ребенка не охладило пыл непокорной бунтарки. Она вернулась к работе, стала пропадать с шумными компаниями, но примерный семьянин и муж Толордава не мог это терпеть. И совсем скоро пара разошлась.

С третьим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, Лариса Гузеева была знакома со студенческих времен. Они дружили, но дальше приятельства отношения не заходили. А когда они снова встретились в 1999 году, актриса смогла разглядеть в нем свою судьбу. Бизнесмен признался, что до сих пор неравнодушен к Ларисе, и вскоре они поженились.

В 40 лет Лариса Гузеева не побоялась родить ребенка мужу, на свет появилась Ольга Бухарова, которая, по всей видимости, унаследовала дерзкий нрав своей матери. Девушка постоянно держит родителей в тонусе, регулярно устраивая концерты: то побреет брови, то проколет нос, то разгромит свою комнату. А совсем недавно она объявила себя гендерфлюидной.

Лариса Гузеева: болезнь и госпитализация

Осенью 2021 года Лариса Гузеева отправилась в мини-отпуск в Крым, чтобы привести в порядок питание и вес. Звезда активничала в Instagram, общалась с подписчиками, показала, как отважилась искупаться в прохладном море. А буквально на следующий день по возвращении в Москву ее госпитализировали с диагнозом коронавирус.

«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно», — писала в микроблоге артистка, а потом пропала.

Поклонники взволновались не на шутку. Оказалось, звезде стало хуже, поражение легких составило более 60%, врачи пугали, что динамика отрицательная.

Через некоторое время состояние звезды стабилизировалось, она пошла на поправку. Все это время она находилась под наблюдением в терапевтическом отделении, до реанимации дело не дошло, но кислород дополнительно она получала. На середину октября звезда все еще в больнице.

Лариса Гузеева: внешность, имидж, вес, похудение, пластика

О внешности Ларисы Гузеевой в молодости слагали легенды, а ухажеры штабелями падали у ее ног. Недавно актер Анатолий Котенев, партнер актрисы по фильму «Секретный фарватер», вспоминал, какой красавицей была тогда его коллега.

«Романа у нас не было. У нее было много поклонников без меня. Ребята вокруг нее крутились. Одесса, где мы вместе снимались. Там было много лихих парней. Я видел ее отношения с мужем. Она безумно красивая. Большого уровня звезда», — поведал актер.

Сама Гузеева сейчас признается, что тогда, молодость была «дурацкой», и ей все в себе не нравилось.

Сейчас Лариса Гузеева время от времени борется с лишним весом. Она то набирает, то усиленно сбрасывает. Диеты, физическая активность, налаженное питание — в ход идет все. Очередную попытку телеведущая предприняла в сентябре 2021 года, отправившись в специализированный санаторий. В настоящее время весит Лариса Гузеева 73 кг при росте 166 см.

Какие-то радикальные пластические операции Лариса Гузеева отрицает. При этом звезда экрана регулярно делает уколы красоты гиалуроновой кислотой. И категорична в адрес тех, кто не вылезает из операционных. «Результат один: моложе никто не становится, но выглядят как неживые. Мне тоже страшно, и я оттягиваю поход к хирургу», — призналась Гузеева в эфире шоу «Давай поженимся!».

Кстати, довольно много критики Гузеева получает относительно своих нарядов. Мол, слишком аляписто она выглядит на передаче «Давай поженимся!». Но артистка парирует: так она выглядит потому, что ее во все это наряжают стилисты шоу. В жизни она одевается иначе.

Весной на премьере шоу «ТикТок Талант» на «Пятнице» зрители увидели новую Гузееву. Лариса Андреевна будто отмотала время назад и омолодилась. А дело все в правильно подобранном молодежном прикиде. Звезде на каждый эфир изобретали новый образ, и каждый раз теледива получала массу комплиментов.

Лариса Гузеева: доходы

Какой именно доход имеет Лариса Гузеева, точно не известно. Зато обнародован размер пенсии артистки. Так как она получает к выплате по старости столичную надбавку за звание заслуженной артистки России в размере 30 тысяч рублей, общая сумма ее пенсии варьируется в пределах от 48 до 55 тысяч руб.

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