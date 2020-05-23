Назвал провинциалкой и отверг: кто из мужчин не повелся на красоту Ларисы Гузеевой

23 мая свой день рождения отмечает обаятельная актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Ей исполняется 61 год и в это трудно поверить.

Роковая красотка и сама не скрывает – с юности вела бурный образ жизни, меняла мужчин, словно перчатки. Но – однажды остановилась…

Первая любовь: она донимала его признаниями, а он обещал поколотить

Инициативу в отношениях с мужчинами Лариса привыкла проявлять с юности. Еще в школе стройная старшеклассница влюбилась и принялась завоевывать молодого человека при помощи романтических писем. Ничего не получилось – парень не оценил, злился на назойливую поклонницу и даже грозился поколотить ее.

Возможно, дело в том, что в Оренбургской области, откуда Гузеева родом, всегда любили полных, дородных девушек, а она была худенькой.

Что ни делается – все к лучшему. В этом через несколько лет убедилась Лариса. Она приехала в родное село – уже звездой, после выхода фильма «Жестокий романс». Ее бывший предмет воздыханий выглядел неважно, он уже тогда спивался… Конечно, он признался Гузеевой, что очень жалеет о том, что когда-то ее отверг.

Сергей Курехин – назвал «провинциалкой» и отверг

Во время учебы в Москве Лариса не спешила вливаться в студенческую тусовку. Она уже тогда знала себе цену и хотела встретить не начинающего студента, а состоявшегося взрослого мужчину, уверенного в себе и способного обеспечить ей будущее.

А встретила – авангардного музыканта Сергея Курехина. Он сначала потерял голову от красоты приезжей девушки, между ними разгорелся бурный роман.

А потом, когда первые сильные впечатления схлынули, оренбургская девчонка показалась ему слишком «провинциальной». Он обвинял ее в «деревенской грубости», что больно ранило Ларису.

В конце концов, они расстались. Курехин женился на дочери профессора.

Сергей Шакуров – благодаря ему снялась в «Жестоком романсе»

Отвергнутая Лариса нашла поддержку и утешение в объятиях Сергея Шакурова. Именно его Эльдар Рязанов собирался снимать в роли Паратова в своем «Жестоком романсе». Шакуров согласился при условии – Огудалову сыграет Гузеева. Рязанов согласился.

Но так получилось, что Лариса снялась в фильме, а Шакуров – нет: роль Паратова исполнил, как известно, Никита Михаалков. Шакуров не смог отказаться от долгожданной роли в театре и предпочел сцену.

Илья Древнов – брак с наркоманом

А в 1984 году, на съемках в фильме «Соперницы», Гузеева в первый раз по-настоящему влюбилась. Да так, что «подписалась» на брак с наркоманом…

Молодая и наивная Лариса верила, что поможет любимому справиться с опасным пристрастием. Она улыбалась на публике – а дома изо дня в день боролась за мужа. Это продолжалось долгих 8 лет.

Не в силах выдерживать этот кошмар, актриса сама потихоньку начала прикладываться к бутылке. Скоро пристрастилась к выпивке довольно серьезно, но, к счастью, сумела справиться с собой.

А вот продолжать «тащить» на себе мужа-наркомана больше не смогла – они развелись. Через какое-то время Илья скончался от передозировки.

больше по теме Светлану Крючкову с третьим мужем познакомила Лариса Гузеева По словам звезды, уже много лет назад ее коллега проявляла свои качества телесвахи.

Каха Толордава – счастливый брак, рождение сына и… развод

Вторым мужем Гузеевой стал грузинский актер Каха Толордава, с которым она познакомилась, снимаясь в картине «Избранник». Каха буквально носил ее на руках – оберегал, баловал, постоянно говорил о любви и делал для нее все.

Лариса, конечно же, согласилась выйти за него замуж, ведь и она сама полюбила. В семье родился сын Георгий, и все было бы хорошо …

Только вот очень уж большой оказалась разница двух культур – ведь Лариса и Каха воспитывались в совершенно разных условиях. После развода Лариса пообещала, что не будет препятствовать общению отца и сына, и сдержала свое слово.

Игорь Бухаров – счастье на всю жизнь

С Игорем Бухаровым Лариса познакомилась еще студенткой, они «тусили» в одной компании. Но тогда будущая звезда не восприняла скромного и застенчивого юношу всерьез.

Встретившись с ним через годы, в 1999-м, актриса наконец-то разглядела сущность Игоря и поняла: он – надежный и сильный, с ним ничего не страшно. А он признался, что в его сердце все эти годы оставалась только она.

Сорокалетняя Гузеева не побоялась родить Игорю ребенка – в этом браке на свет появилась дочь Оля. Похоже, что на этот раз Лариса нашла свое счастье, и теперь уже будет рядом с Игорем всю оставшуюся жизнь.

Мы поздравляем Ларису Андреевну с днем рождения и желаем семейного счастья, гармонии и радости от общения с близкими!