«Человек-монолог»: Володина призналась, что Гузеева не давала ей вставить слово в «Давай поженимся!»

Бывшая ведущая шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина рассказала в интервью Надежде Стрелец о том, что ей непросто было работать с Ларисой Гузеевой на Первом канале.

«Мне не давали сказать слово, поэтому я привыкла говорить быстро, пока не перебили», — отметила Василиса.

Говоря о Ларисе Гузеевой, Василиса назвала ее «человеком-монологом», но признала, что без нее шоу невозможно в принципе.

«Это проект имени Гузеевой. Но все привыкли уже к этому. И объективно «Давай поженимся!» — очень крутая программа», — заявила Василиса.

Володина, напомним, покинула шоу в связи с пандемией. Испугавшись за свое здоровье, астролог приняла решение оставаться дома и больше не ездить на съемки популярной передачи.

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