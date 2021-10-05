Когда маме не до смеха: дочь тяжелобольной Гузеевой взбудоражила откровенным признанием

Состояние здоровья актрисы и телеведущей ухудшилось, но наследница не стала ждать.

62-летняя звезда экрана, актриса Лариса Гузеева не на шутку встревожила поклонников. В конце сентября знаменитость попала в больницу с коронавирусом. Болезнь спровоцировала ухудшения с почками, результаты КТ потребовали подключения кислородной маски. Но улучшений нет, а, напротив, звезде становится хуже и хуже.

И пока новости из больницы приходят тревожные, дочка Ларисы Гузеевой, 21-летняя Ольга Бухарова решила пооткровенничать. Она обнародовала результаты теста на ориентацию, который выявил бисексуальность и гендерфлюидность – невозможность человека причислить себя к какому-то полу, сообщает «Комсомольская правда».

Как отреагирует на столь провокационные откровения дочери Лариса Гузеева, пока не известно. Отметим лишь, что это не первое эпатажное поведение наследницы. Ольга Бухарова не раз вела себя вызывающе – брила брови, стригла волосы, фотографировалась обнаженной, устраивала матери истерики и разносила свою комнату.

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