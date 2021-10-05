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Когда маме не до смеха: дочь тяжелобольной Гузеевой взбудоражила откровенным признанием

Состояние здоровья актрисы и телеведущей ухудшилось, но наследница не стала ждать.

Когда маме не до смеха: дочь тяжелобольной Гузеевой взбудоражила откровенным признанием
Лариса Гузеева с дочерью Ольгой Бухаровой. Фото: Евгений Гусев / КП.

62-летняя звезда экрана, актриса Лариса Гузеева не на шутку встревожила поклонников. В конце сентября знаменитость попала в больницу с коронавирусом. Болезнь спровоцировала ухудшения с почками, результаты КТ потребовали подключения кислородной маски. Но улучшений нет, а, напротив, звезде становится хуже и хуже.

И пока новости из больницы приходят тревожные, дочка Ларисы Гузеевой, 21-летняя Ольга Бухарова решила пооткровенничать. Она обнародовала результаты теста на ориентацию, который выявил бисексуальность и гендерфлюидность – невозможность человека причислить себя к какому-то полу, сообщает «Комсомольская правда».

Ольга Бухарова. Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Как отреагирует на столь провокационные откровения дочери Лариса Гузеева, пока не известно. Отметим лишь, что это не первое эпатажное поведение наследницы. Ольга Бухарова не раз вела себя вызывающе – брила брови, стригла волосы, фотографировалась обнаженной, устраивала матери истерики и разносила свою комнату.

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